28 ans plus tard : ce super réalisateur de retour pour le troisième film (si tout va bien)

28 ans plus tard doit lancer une trilogie complète, et le troisième film sera réalisé par le meilleur réalisateur possible. En tout cas, si tout va bien.

En 2002, 28 jours plus tard a secoué le cocotier des zombies – infectés, diront les puristes. La même année que le Resident Evil de Paul W.S. Anderson, où Milla Jovovich tabassait des blouses et des chiens maquillés dans un hommage MTV à George Romero, ce petit film au budget quatre fois moins élevé réussissait à faire du neuf avec du vieux, et avec une certaine intelligence.

En transformant les habituels zombies boiteux en enragés coureurs de marathon, et en plaçant son récit dans un Londres vide où erraient quelques survivants, le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Alex Garland ont orchestré un petit coup de maître. Le monde l’a accueilli comme il se doit, avec plus de 84 millions au box-office, pour un budget de 8 millions. Moins appréciée, la très bonne suite 28 semaines plus tard sortie en 2007 ne devait être que le début, puisque 28 mois plus tard était annoncé – et teasé avec l’arrivée des infectés à Paris.



Il aura simplement fallu attendre 18 ans pour que ça arrive, si bien que le film s’appelle 28 ans plus tard. Là encore, ce n’est que le début puisque l’équipe prépare une trilogie, le deuxième volet 28 Years Later : The Bone Temple ayant déjà été tourné. Et le troisième se prépare, avec déjà une annonce : le choix du réalisateur.

LA FIN DE LA TRILOGIE 28 ANS PLUS TARD

La promo de 28 ans plus tard va sérieusement commencer en vue de la sortie, le 18 juin 2025 en France. Pour ouvrir 2025, le magazine Empire a mis le film à l’honneur avec une couverture centrée sur ce zombie qui-ressemble-à-Cillian-Murphy-mais-c’est-pas-lui, et Danny Boyle et Alex Garland ont lâché quelques informations sur ce projet de trilogie.

Au détour d’une phrase, Empire annonce ainsi que le troisième épisode sera réalisé par Danny Boyle, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Certes, il est aussi à la barre de 28 ans plus tard, mais la suite The Bone Temple a été confiée à Nia DaCosta, remarquée avec son Candyman – on mettra The Marvels de côté, par politesse. Son retour n’était donc pas si évident.

Il n’avait d’ailleurs pas réalisé 28 semaines plus tard, Juan Carlos Fresnadillo ayant pris le relais.

Kraven, c’est toi ?

L’ILE DE LA TENTATION

De quoi va donc parler cette trilogie ? 28 ans plus tard suivra Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) et leur fils Spike (Alfie Williams), membres d’une petite communauté qui s’est installée sur une île, reliée au territoire par un petit bras de terre accessible seulement entre les marées. Mais l’enfant arrive à l’âge d’un mystérieux rite de passage, qui implique un voyage de l’autre côté, dans le monde des infectés et autres dangers.

Ralph Fiennes est également de la partie, et pas mal d’indices indiquent que le fameux virus a muté, créant des infectés potentiellement bien plus grands et dangereux.

Chez Empire, Alex Garland affirme en tout cas que cette trilogie n’est pas simplement pensée pour l’argent :

« C’est très ambitieux d’un point de vue narratif. Danny et moi avons compris ça. On a essayé de le condenser, mais sa forme naturelle ressemblait à une trilogie. »

Conséquence de la bombe d’Oppenheimer

Le producteur Andrew Macdonald, présent depuis le début sur ces films, ajoute :

« Faire une histoire de cette ampleur, ça n’arrive pas dans ce pays. Faire ça en Grande-Bretagne, dans ces dimensions, c’est super. »

Avec un détail de taille néanmoins : ce troisième film ne sera officiellement lancé que si 28 ans plus tard est un succès en salles, et que le public en redemande. Sachant que le deuxième a déjà été tourné, un bide serait plus que gênant pour l’équipe.

À vérifier dans les salles de cinéma, dès le 18 juin 2025. La suite, 28 Years Later : The Bone Temple, sortira en janvier 2026.