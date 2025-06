28 ans plus tard : première bande-annonce cauchemardesque pour le retour des infectés

Après 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, voici le troisième épisode : 28 ans plus tard, avec Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jodie Comer.

Mieux vaut tard que jamais. Une vingtaine d’années après 28 jours plus tard (2002) et 28 semaines plus tard (2007), les infectés reviennent dans un troisième film, qui marque le retour du réalisateur Danny Boyle (Petits meurtres entre amis, Sunshine) et du scénariste Alex Garland (Ex Machina, Annihilation). Jadis intitulé 28 mois plus tard, le projet est finalement devenu 28 ans plus tard, preuve qu’un sacré paquet d’années est passé.



Et ce troisième épisode est moins la fin d’une trilogie que le début d’une saga puisqu’un autre film, intitulé 28 Years Later Part II : The Bone Temple et réalisé par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels) a déjà été tourné. Les morts-vivants enragés sont donc bel et bien de retour pour rattraper le temps perdu, et la première bande-annonce de 28 ans plus tard donne le coup d’envoi.

28 ANS PLUS TARD : TOUJOURS LE CAUCHEMAR

10 228 jours après le début de l’épidémie, le monde ne va pas vraiment mieux. Loin des villes où la situation avait dégénéré dans 28 semaines plus tard, les survivants sont retournés à la terre et vivent en communautés. L’histoire suivra un enfant qui cherche à sauver sa mère, gravement malade, et doit traverser des territoires infestés pour trouver un docteur.

De toute évidence, Aaron Taylor-Johnson va l’accompagner dans ce périple, armé comme le jeune garçon d’un arc et de flèches. Ils croiseront la route de Jodie Comer et son bébé, et Ralph Fiennes.

Sur le chemin, il y a évidemment des infectés, des soldats, des survivants, et des menaces potentiellement nouvelles comme l’indiquent cet autel géant constitué de crânes, ou ces aperçus de créatures légèrement différentes.

A noter aussi cet infecté vers la fin de la bande-annonce, qui ressemble étrangement à Cillian Murphy, le héros de 28 jours plus tard. Son retour avait été officialisé par Tom Rothman, boss de Sony, chez Deadline en mai 2024 :

« Oui, il sera de retour, mais d’une manière surprenante. »

Ramener le personnage de Jim pour en faire un infecté serait effectivement inattendu, d’autant que Cillian Murphy a été aperçu sur le tournage de 28 Years Later Part II : The Bone Temple. De quoi imaginer qu’il ne serait pas un infecté comme les autres ?

Une nouvelle affiche qui rappelle Predator a également été partagée.

LA SAGA DES ZOMBIES NOUVELLE GÉNÉRATION

Cette franchise est dans tous les cas un joli cas d’école. Après les déconvenues hollywoodiennes d’Une vie moins ordinaire (1997) avec Ewan McGregor et Cameron Diaz, et surtout La Plage (2000) avec Leonardo DiCaprio, Danny Boyle était revenu en Angleterre avec l’envie de tourner un film plus modeste, comme à ses débuts.

Avec un budget de 8 millions de dollars, un casting de quasi-inconnus et l’utilisation de caméras DV, 28 jours plus tard a marqué un grand coup dans le genre, avec près de 85 millions au box-office. À titre de comparaison, L’Armée des morts réalisé par Zack Snyder avait encaissé un peu plus de 100 millions, mais avec un budget trois fois plus gros.

Aller en after un dimanche matin

Pour la suite, Danny Boyle et le scénariste Alex Garland n’ont pas rempilé, et c’est le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo qui a été choisi. Sorti en 2007, 28 semaines plus tard a fait moins bien : 65 millions au box-office, pour un budget de 15 millions. Pourtant, l’équipe parlait d’enchaîner avec un 28 mois plus tard, teasé avec la scène finale où les infectés débarquaient à Paris.

Il aura fallu attendre quelques années pour que Danny Boyle et Alex Garland aient envie de tâter à nouveau du mort-vivant, et cette fois avec des moyens inédits dans cette saga puisqu’ils ont décroché un budget de 75 millions de dollars. Et ils ont tourné avec un iPhone, pour ce que ça veut dire.



28 ans plus tard sortira au cinéma le 18 juin 2025. 28 Years Later Part II : The Bone Temple devrait arriver rapidement ensuite, puisque le film a été tourné pendant l’été 2024.