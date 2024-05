Les Tuche 5 : date de sortie, casting, histoire et tout ce qu’on sait déjà

On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur Les Tuche 5, alias Les Tuche – God Save the Tuche (and the french public).On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur Les Tuche 5, alias Les Tuche – God Save the Tuche (and the french public).

L’humour un peu lourd, un peu beauf et particulièrement loufoque, c’est le combo gagnant (du moins au box-office) des Tuche. Qu’on aime ou qu’on cherche encore à comprendre les raisons de son succès, il est impossible de nier que la franchise fait désormais partie des poids lourds du cinéma français. Si on cumule les entrées des quatre films, Les Tuche ont fait vendre plus de 14 millions de tickets de cinéma. Et quand bien même le quatrième volet a attiré moins de spectateurs qu’escompté, la famille de Jean-Paul Rouve reviendra dans cinquième film, Les Tuche — God Save the Tuche, est en route.

Date de sortie, tournage, histoire, casting, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la suite des Tuche.

Tucher au point

Y AURA-T-IL UN FILM LES TUCHE 5 ?

Oui, les Tuche reviendront bien pour un cinquième film. Début avril 2024, Pathé Films a dévoilé sur X/Twitter l’affiche du cinquième film, baptisé Les Tuche : God save the Tuche. Petite particularité pour cette suite : c’est Jean-Paul Rouve qui est passé à la réalisation puisque Olivier Baroux, le réalisateur des précédents opus, a décidé de quitter le navire à la suite de désaccords artistiques et financiers.

Ce film sera donc un autre défi pour Jean-Paul Rouve, puisqu’il s’agira d’un film à plus gros budget (les précédents opus étant compris entre 10 et 15 millions d’euros). Auparavant, il avait réalisé des films avec de plus petits moyens comme Sans arme, ni haine, ni violence (8 millions), Quand je serai petit, Les Souvenirs et Lola et ses frères (6 millions).

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DES TUCHE 5 ?

Après quelques prises de vues au Stade de France fin 2023, le tournage des Tuche 5 a réellement débuté dans le Nord de la France le 2 avril 2024. Il devrait durer huit semaines au total et fera un détour par la Belgique, l’Île-de-France, et évidemment l’Angleterre. Sur les réseaux sociaux, Pathé a annoncé la sortie en salle pour le 5 février 2025.

DE QUOI PARLERA LES TUCHE 5 ?

Le principe des films Les Tuches est généralement de placer cette famille au cœur d’environnement qui contraste fortement avec le leur. Le tout dans le but de créer des situations incongrues et loufoques. On ne sait pas encore précisément de quoi parlera ce cinquième volet. Mais étant donné le titre (God Save The Tuche) et l’affiche du film, celui-ci marquera certainement la rencontre entre la famille de Bouzolles et la famille royale après leur passage par l’Elysée.

Jean-Paul Rouve a donné quelques brèves explications au Parisien :

« [On voulait] Confronter les Tuches aux codes de la noblesse. On a choisi l’Angleterre parce que c’est la royauté la plus emblématique, la plus proche de nous ».

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DES TUCHE 5 ?

Les Tuche 5 verra le retour de toute la famille Tuche :

Isabelle Nanty dans le rôle de Cathy Tuche

Jean-Paul Rouve dans le rôle de Jeff Tuche

Sarah Stern dans le rôle de Stéphanie Tuche

Pierre Lottin dans le rôle de Wilfried Tuche

Théo Hernandez dans le rôle de Donald

Claire Nadeau dans le rôle de Mamie Suze

Quant au casting anglais (et surtout les interprètes de la famille royale), aucune information n’a encore été dévoilée.

Ca part de loin tout ça

OÙ SERA DIFFUSÉ LES TUCHE 5 ?

Comme les quatre précédents volets, Les Tuche 5 : God Save The Tuche sera exclusivement diffusé au cinéma.