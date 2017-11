Idris Elba et Jessica Chastain se verraient bien dans la suite de Ça

Forcément, lorsque l'on est l'un des plus gros succès du cinéma d'horreur de tous les temps, les gens font attention à nous, on commence à nous écouter, limite on dévient séduisant. Comme dans la vraie vie en fait.

Que vous l'ayiez apprécié ou non n'a que peu d'importance au final puisque Ça restera l'un des plus gros événements de cette année et le succès surprise de cette rentrée. Mais le plus dur reste à faire puisque, en effet, c'est le 6 septembre 2019 que sortira la seconde partie, centrée sur nos héros à présent adultes, et le film devra faire au moins aussi bien que son ainé pour obtenir lui aussi ses lettres de noblesse.

Toujours réalisé par Andres Muschietti, Ça - Partie 2 n'a pas encore fait vraiment parler de lui que déjà les fans rêvent de son casting. Compte-tenu du succès historique du précédent métrage, le studio et le réalisateur peuvent se permettre de voir les choses en grand et d'envisager une brochette de comédiens qu'ils n'auraient pas forcément pu approcher en temps normal. Et évidemment, tout le monde pense à Jessica Chastain dans le rôle de Bev adulte.

On y pense tellement d'ailleurs que nos confrères de ScreenRant se sont jetés sur elle, lors de la promo de son nouveau film Le Grand Jeu, où elle partage l'affiche avec Idris Elba, pour savoir si elle serait éventuellement intéressée par un tel rôle. Et sa réponse va vous faire plaisir :

"J'aime Andy et sa femme Barbara. J'ai travaillé avec Andy sur son premier film., vous savez, Mama. C'était ses débuts. Et vous savez, Barbara est l'une de mes meilleures amies, donc bon...Nous verrons."

Jessica Chastain dans Mama

Une déclaration interrompue brièvement par un Idris Elba qui, apparemment, aimerait bien qu'on pense à lui pour le rôle de Mike :

"Prenez-moi ! J'adore ce film !"

Ce qui a conduit Jessica Chastain à clarifier quelque peu son propos :

"Ecoutez, bien sûr, je veux travailler avec eux. Ce sont mes amis, ils sont comme ma famille. Quoi qu'ils fassent, je veux en faire partie, donc j'espère que nous allons rendre cela possible."

Et c'est vrai que ce serait l'évidence d'avoir Chastain pour Bev adulte, que ce serait juste parfait. Par contre, pour Idris Elba en Mike, on ne sait pas trop. Mais ça c'est probablement parce qu'il était dans La Tour Sombre et qu'il a donc déjà eu droit à son Stephen King. En tout cas, ce sont d'excellentes nouvelles pour la suite.

Jessica Chastain et Idris Elba, prêts pour retourner à Derry ?