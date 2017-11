Cinquante nuances plus claires : une bande-annonce finale molle du genou mais pas que(ue) pour le dernier volet

Cinquante nuances plus claires conclura la trilogie le 8 février prochain.

Avec le mini-teasing publié vendredi dernier, on n’en pouvait plus d’attendre. Après Cinquante nuances de Grey et Cinquante nuances plus sombres, les aventures des adeptes du coup de cravache et soirées SM se terminent. Universal nous avait promis une bande-annonce pour ce lundi. A notre plus grand plaisir, le studio a dévoilé la vidéo cette après-midi.

Malheureusement pour nous, ce n’est pas cette bande-annonce qui va nous donner un quelconque espoir concernant ce troisième et dernier film. Des plages de sable fin au chalet au milieu de la montagne, la vie paradisiaque du couple Grey – toujours formé par le duo en manque d’alchimie Dakota Johnson / Jamie Dornan - va virer au cauchemar avec le retour de l’ancien employeur d’Anastasia : Jack. Comme son époux, il la harcèle, maltraite, torture et menace mais comme il n'est pas milliardaire ni propre, c'est très grave.

Le moyen de nous offrir quelques frissons dans une course-poursuite en Audi TT totalement dingue (si si c’est vrai). Enfin les deux tourtereaux s’adonneront une nouvelle fois à de nombreuses parties de jambes en l’air, qui, à n’en pas douter, seront aussi torride qu’une raie au beurre blanc servie dans un PMU de Vesoul.

Réalisée par James Foley, la conclusion de la trilogie s'est également offert un nouveau poster. Le film sortira le 7 février 2018 en France.