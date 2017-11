Après Kevin Spacey et Harvey Weinstein, Bryan Singer de nouveau en ligne de mire ?

Ce qui se passe à Hollywood depuis un mois est très grave et ceux pour plusieurs raisons. Dans un milieu qui généralement lave son linge sale en interne, l'accumulation de témoignages à charge contre diverses personnalités ne peut que déboucher sur un grand nettoyage.

Harvey Weinstein, James Toback, Brett Ratner, Kevin Spacey, la liste de personnalités impliquées dans de sales histoires d'agressions sexuelles et de harcèlements ne fait que s'allonger et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé. Maintenant que la parole a été libérée, il n'y a en effet plus aucune raison que les victimes supposées se taisent plus longtemps. Et c'est tant mieux quelque part. Par contre, il faut garder à l'esprit que, pour l'instant, aucun de ces hommes n'est sous le coup d'une décision de justice, d'un procès ou d'une quelconque condamnation et qu'il ne s'agit encore que d'un grand déballage médiatique. Si certains faits sont connus depuis un moment, il faut en effet se rappeler que tant qu'aucune action en justice concrète n'est engagée, nous nous devons de ne pas tirer de conclusions hâtives sur telle ou telle affaire, même si la tentation est effectivement grande.

Après la semaine explosive qui a vu la destruction de la carrière de Kevin Spacey, c'est maintenant au tour de l'un de ses amis d'être à nouveau sous le feu des projecteurs. A nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que le réalisateur Bryan Singer est au coeur d'une affaire sordide. Déjà en 2014, l'acteur Michael Egan III lui avait intenté un procès pour abus sexuels, peu avant la sortie de X-Men : Apocalypse, en l'accusant de l'avoir drogué puis violé lors d'une soirée quelques années plus tôt, en compagnie d'un groupe de producteurs. L'affaire avait été plus ou moins enterrée et Singer avait décidé de ne pas participer à la promotion de son film pour ne pas lui nuire.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui éclate au grand jour, et elle est plutôt accablante. Alors que tous les regards se tournaient instinctivement vers lui dès que l'on a parlé de Kevin Spacey, un internaute du nom de Justin Smith a dévoilé dans une série de tweets (effacés depuis) son expérience avec le réalisateur, récupérés par le site The Daily Wire, dont nous vous en proposons une retranscription compilée en un seul message pour plus de lisibilité. Attention toutefois, certains propos peuvent choquer les plus sensibles d'entre vous :

"J'ai rencontré Bryan Singer en 2000. Mon petit ami était un de ses meilleurs amis et donc je le voyais régulièrement. La première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il fonctionnait à quelque chose. Il me draguait aussi tout le temps, me demandant constamment de lui montrer mon sexe ou mes fesses. Quand j'en ai parlé à mon copain il m'a juste dit que "Bryan devient très joueur lorsqu'il est drogué." Sur mon insistance, nous avons arrêté d'aller chez lui mais nous allions quand même à ses fêtes. Il avait plus ou moins une bande autour de lui.

Il y avait toujours lui, plus 2 ou 3 autres hommes entre 50 et 70 ans, qu'il présentait comme des producteurs, qui était sans aucun doute sous substance mais qui gardaient toujours leur chemise et leur pantalon. Et il y avait au moins 5 jeunes hommes. Parfois 10. Je devrais plutôt dire des garçons, parce qu'ils n'avaient pas plus de 16 ou 17 ans.

Ils étaient tous des aspirants mannequins ou acteurs, toujours drogués et partiellement nus. Bryan m'a toujours dit qu'ils étaient là pour une "fête privée" et me demandait constamment de les rejoindre. J'ai toujours refusé. Le même scénario s'est répété 5 fois. A chaque fois, le "casting" était différent : des producteurs différents, des jeunes garçons différents. Mais à chaque fois, Bryan voulait que j'y participe, m'offrant de la drogue, m'offrant même un petit rôle dans X-Men 2.

Une nuit, je lui ai demandé qui étaient ces vieilles personnes et il m'a répondu qu'ils avaient beaucoup d'argent. Je lui ai demandé qui étaient ces jeunes hommes et il m'a répondu en me demandant si c'était vraiment important avant de rire. Et j'ai ri en retour. Oui, je me déteste pour cela. Je n'ai pas vraiment d'excuse.

La même situation s'est répétée et bien que je savais ce qui s'y passait et que c'était affreux, je m'y résignais parce que je me disais que c'était comme ça qu'Hollywood fonctionnait. En parler publiquement à l'époque était inimaginable. La même nuit, en réponse à toutes mes questions, Bryan a demandé à voir mon pénis. J'ai refusé. Il m'a ensuite demandé à voir mon cul. Après une hésitation, j'ai cédé en pensant qu'il allait juste y jeter un oeil. Mais non. Rapidement et de manière agressive, il a plongé sa main dans mon jean et essayé d'inséré un doigt dans mon anus. Il avait son autre main accrochée à mon épaule pour que je puisse pas bouger. Il m'a pénétré pendant un bref instant avant que je ne le dégage.

Je voulais juste rentrer chez moi, j'ai refusé. Il m'a dit ok, mais m'a conseillé de n'en parler à personne parce que personne ne me croirait. Comme je le croyais, je me suis tu. Je ne suis jamais allé à aucune des "fêtes privées" de Bryan, mais je vous garantis que les histoires de ces jeunes hommes qui l'accusent de viol sont vraies. J'ai été le témoin du début de ces actes plusieurs fois. Et j'aurai aimé m'être opposé à ce que je voyais se passer sous mes yeux.

J'aurai aussi voulu avoir le courage de parler lorsqu'il m'a agressé sexuellement. Cela ne m'a pas rendu service de rester silencieux, tout ce que cela m'a procuré, c'est d'être devenu désillusionné et amer. J'espère que raconter cette histoire aidera. Pas seulement moi, mais tous ceux qui se battent contre ce genre de choses."

Des propos on ne peut plus accablants et qui pourraient avoir de très lourdes conséquences s'ils venaient à être prouvés véridiques. A noter que pour le moment, Bryan Singer n'a pas encore réagi publiquement à ces paroles qui rappellent malheureusement plusieurs affaires sordides le concernant.