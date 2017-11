Cinquante nuances plus claires : un teaser dévoilé avant la bande-annonce finale de la trilogie lundi

Dakota Johnson et Jamie Dornan quitteront l'aventure 50 shades en février prochain avec la sortie du troisième et dernier film.

Après l’adaptation sur grand écran des deux premiers opus de la trilogie littéraire à succès, Cinquante nuances de Grey en 2015 puis Cinquante nuances plus sombres en 2017, les aventures tumultueuses (ou pas) d’Anastasia Steele et Christian Grey au cinéma sont bientôt terminées.

Après deux gros cartons au box-office mondial, quasiment 1 milliard de dollars cumulés avec ses deux premiers films pour moins de 100 millions de budget estimé, la trilogie prendra fin le 14 février prochain, pour la Saint-Valentin évidemment, avec.

Pour le moment nous n’avions eu le droit qu’à un teaser du mariage des deux adeptes de SM, de leur lune de miel et des problèmes qu’ils vont rencontrer. Cependant, Universal vient de balancer un mini-teaser de Cinquante nuances plus claires pour annoncer l’arrivée de la bande-annonce ce lundi. On ne sait pas vous, mais nous, on en frissonne déjà (ou pas)…