Laurence Fishburne prépare un projet secret avec Marvel qui « va changer le monde »

Laurence Fishburne a changé d'univers et semble parti pour y rester un long moment.

La guerre des fans Marvel / DC est certainement une des plus féroces du cinéma (bon peut-être pas quand même) mais en tout cas, leur rivalité est immense. Alors quand Joss Whedon, metteur en scène d’Avengers, a quitté l’univers Marvel pour reprendre le flambeau de Zack Snyder sur Justice League, il a vivement été critiqué. Il n’est pas le seul à franchir la frontière interdite puisque, à l’inverse, Laurence Fishburne a quitté le DCEU pour rejoindre le MCU.

Le légendaire interprète de Morpheus avait joué le rôle de Perry White, le patron de Clark Kent alias Superman, dans Man of Steel puis Batman v Superman : L'Aube de la justice on apprenait en février dernier qu’il ne ferait pas parti de Justice League. Et pour cause puisque cet été, son nom apparaissait au casting d’Ant-Man and the Wasp signé Marvel…

Laurence Fishburne et Henry Cavill dans Batman v Superman

Cette nouvelle collaboration semble être sur de très bons rails. Lors d’une interview au micro de Collider, l’acteur a ainsi confié qu’il travaillait sur un projet secret avec le studio de super-héros à côté du nouveau film Ant-Man :

« Je développe quelque chose d’autre pour Marvel, dont je ne peux pas parler. Ça va être vraiment cool. Ça va changer le monde, nous espérons (rires). Je suis allé à Marvel et je leur ai présenté quelque chose qui ne pouvait vraiment pas fonctionner. Il y avait beaucoup de paperasserie légale qu'ils ne pouvaient pas gérer. Mais ensuite ils sont revenus avec l'offre pour Ant-Man and the Wasp et ensuite ils ont dit: "Hé, qu'est-ce que tu penses de ça ?" Et je suis me suis dit : "Oh ouais ça, oui!" Alors... »

"J'ai eu une vision et je pense que c'est un projet de ouf !"

A cause d’un évident contrat de confidentialité, Laurence Fishburne ne peut pas vraiment détailler le projet en question. S’agit-il simplement d’un nouveau film ? D’une série ? Et pourquoi pas un crossover avec Matrix... après tout, il espère que cela va changer le monde (oui bon on ne met aucune possibilité de côté). En tout cas, l’acteur a l’air très enthousiaste. Affaire à suivre !

Le prochain film Marvel, Black Panther, sortira le 14 février prochain en France. Ant-Man and the Wasp arrivera lui le 18 juillet 2018 sur nos écrans.

Evangeline Lilly dans Ant-Man and the Wasp