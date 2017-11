Star Wars : Les Derniers Jedi : un nouveau teaser inquiétant et très sombre

C'est un teaser bien étrange que nous dévoile Disney concernant Star Wars : Les Derniers Jedi. Luke a t-il succombé à la tentation du côté obscur ?

Pas très optimiste que ce nouveau spot TV que nous dévoile LucasFilm. On y voit un Luke Skywalker tout de noir vêtu déambuler dans ce qui fut le souvenir majeur de ses premières aventures spatiales : le Faucon Millenium. Source de notre interrogation légitime, la musique d’introduction grave, pesante et ressemblante à s’y méprendre au thème de l’Empire… Okay peut-être que l’on se coupe les cheveux en quatre mais l’attitude de Maître Luke dans les différentes bande-annonces ou extraits est on ne peut plus étrange. "This is not going to go the way you think" (cela ne se passera pas comme tu le penses) tonne-t-il même à sa nouvelle Padawan Rey. Une phrase lourde de sens…

Au-delà du rôle ambigu de Skywalker, on notera la nouvelle version des TB-TT, toujours aussi impressionnants que leurs aînés, un Kylo Ren qui n'a visiblement toujours pas traité ses petits sauts d'humeur, et un Snoke bien installé dans son imposant fauteuil... Paysages apocalyptiques, tonalités de couleurs étonnamment sombres, la revanche de l’Empire après les déconvenues du premier opus, on espère le film de Rian Johnson plus qu’un copié-collé de Star Wars Épisode V : L'Empire contre-attaque.

Star Wars : Les Derniers Jedi prévu le 13 décembre prochain.