Le remake de Simetierre a enfin trouvé ses réalisateurs

Forcément, avec les scores faramineux de Ça, il faut s'attendre à ce que tout Stephen King soit fait ou refait. Même ses adaptations les plus brillantes. Comme Simetierre par exemple.

Si l'on dit que 2017 est l'année Stephen King, il va falloir rapidement inventer une nouvelle expression pour parler de 2018, vu que le King y sera probablement encore plus présent. Et même l'année d'après d'ailleurs. Bref, Stephen King a la côte et ça nous fait bien plaisir. Entre les différentes adaptations de ses nouvelles, la suite de Ça prévue en 2019, la mystérieuse série Castle Rock que nous prépare J.J. Abrams, la suite incertaine de la saga La Tour Sombre et certainement d'autres surprises, on se croirait revenu dans les années 80-90 quand il sortait une nouvelle adaptation de ses écrits tous les 15 jours.

Et cela veut dire aussi remake. Si pour le moment Shining est à l'abri et que Carrie y a déjà eu droit, on parlait de plus en plus ces derniers mois d'une relecture du génial Simetierre de Mary Lambert, sorti en 1990. Et ce n'est pas n'importe quoi d'ailleurs qui en parlait puisqu'il s'agissait d'Andres Muschietti, heureux (et riche) réalisateur de Ça qui se voyait bien réactualiser ce bon vieux cimetière Mic-Mac pour la nouvelle génération. Malheureusement pour lui, Paramount ne l'a pas décidé ainsi puisque nous venons d'apprendre par nos confrères de Deadline que le studio vient de confier le remake au duo Kevin Kolsch - Dennis Widmyer, déjà responsable du très remarqué Starry Eyes en 2014. Si le projet n'en est qu'à ses balbutiements pour le moment et ne propose aucun casting, aucune date de tournage et encore moins une date de sortie, nous savons d'ores et déjà que le script devrait être rédigé par le scénariste de Midnight Meat Train. Par contre, pour le reste, il va falloir attendre.

Et pour les plus jeunes qui se poseraient la question. Simetierre, ça parle d'un cimetière Indien, situé derrière un cimetière animalier, dont la terre a la capacité de ramener les morts à la vie, mais pas vraiment en réalité. Une famille endeuillée par la perte de leur jeune enfant, écrasé par un camion, va en faire la douloureuse expérience. On vous conseille d'ailleurs de choper le film original tout de suite, tant il est excellent et poisseux. La suite, beaucoup moins.