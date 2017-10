Black Widow : Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, veut transformer le film en comédie

Le réalisateur de Thor Ragnarok est prêt à relever le défi Black Widow.

Lors d’une interview en février dernier, Scarlett Johansson expliquait qu’un projet de film solo sur son personnage de la Veuve Noire pourrait finalement voir le jour au sein du MCU. Au cœur des rumeurs depuis très longtemps, le projet semblait enfin se préciser. Du moins, avant qu’il ne retombe discrètement dans l’oubli depuis…

Après être sorti des écrans radars pendant de nombreux mois, Black Widow refait enfin surface grâce à Taika Waititi. Le réalisateur de Thor : Ragnarok a confié à io9 qu’il était intéressé par le projet s’il pouvait en faire une comédie :

« En toute honnêteté, je pense que je pourrais probablement apporter quelque chose de vraiment unique à chacune des franchises. J’aimerai voir Black Widow [ndlr : le film] comme quelque chose de dingue et un peu plus amusant que ce à quoi on peut s’attendre.

Parce que nous connaissons sa légende et c’est très triste et très sombre et son histoire est très noire. Mais ! Quelle est la version amusante de ça ? Quelle est la version la plus divertissante de ça ? »

Bon on ne va pas se mentir, premièrement faire une comédie sur Black Widow est une idée assez farfelue et deuxièmement Taika Waititi a peu de chances d’être chargé du projet s’il voit vraiment le jour.

Toutefois, depuis quelques jours, le cinéaste marque des points avec son Thor : Ragnarok. Après avoir reçu des critiques très positives, il faudra donc surveiller attentivement la réception du public aux Etats-Unis et surtout ses recettes au box-office mondial. En fonction du succès du long-métrage, le style pop, amusant et rafraichissant du néo-zélandais pourrait rester dans la tête des studios Marvel. Et qui sait ? Pourquoi pas pour Black Widow…