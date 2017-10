William Friedkin, le réalisateur de l'Exorciste, donne enfin son avis sur Ça

Si à la base on espérait que Ça s'en sorte bien dans les salles, on n'aurait jamais pu imaginer un tel raz-de-marée, même dans nos rêves les plus fous. Et tandis que le film poursuit toujours son extraordinaire carrière au cinéma, les grands noms de l'horreur donnent enfin leur avis.

Et, dès que l'on parle de cinéma d'horreur, on est obligé d'aborder L'Exorciste de William Friedkin. Sorti en 1974, le film a traumatisé une génération entière de spectateurs et si les jeunes d'aujourd'hui le regarderont probablement en souriant, il ne faut pas oublier qu'il y a 40, c'était du jamais vu. Terrifiant, tétanisant, hypnotisant, troublant, le film a explosé toutes les conventions, ne prenait pas son spectateur par la main, trop occupé à lui administrer de grosses baffes. Un film culte donc, parmi les plus importants du cinéma moderne et qui a rarement été égalé.

Son réalisateur, William Friedkin, était donc attendu au tournant en ce qui concerne Ça. Que pensait le Maître du nouveau fleuron de l'horreur ? Ca tombe bien, il l'a vu et il l'a plutôt aimé, comme il vient de le préciser au micro d'Indiewire, même s'il apporte une petite nuance à ce "plus grand succès du film d'horreur de tous les temps" :

"Je pense que c'était un peu exagéré, mais Ça était vraiment bien. Le clown était vraiment effrayant. J'ai beaucoup aimé. Mais, voilà le truc. Il n'arrivera jamais à la hauteur de L'Exorciste en termes de fréquentation du public en salles. Lorsque L'Exorciste est sorti, le prix d'un billet était d'environ 2 dollars, aujourd'hui il me semble que nous sommes davantage autour des 9.

Tout comme L'Exorciste et aucun autre film ayant fait autant d'argent n'aura autant de spectateurs qu'Autant en emporte le vent ou Naissance d'une Nation. A l'époque je crois que la place coûtait 15 cents, ou 25. Donc on ne peut pas vraiment débattre sur le nombre de spectateurs ayant vu ces films à cause de l'inflation. C'est donc assez inhabituel de voir Warner Bros s'embarquer dans une histoire pareille, parce que L'Exorciste a été un film très important pour eux. Mais j'ai aimé Ça, je l'ai trouvé génial."

Comme à son habitude, Friedkin reste Friedkin et tient son propre travail en haute estime. Après, il a raison quelque part, L'Exorciste est un chef-d"oeuvre de l'horreur, et du cinéma tout court, et on aurait tort de l'oublier. Mais il est toujours rassurant de constater que même les plus grands aiment les films des autres et considèrent qu'il y a de la place pour tout le monde.