Christoph Waltz ne reviendra pas en Blofeld dans le prochain James Bond

Alors que l'on ne sait toujours pas en quoi consistera exactement le prochain volet des aventures de James Bond, nous avons au moins du concret sur un point précis : Christoph Waltz n'en sera pas.

Et c'est vrai d'ailleurs que c'est un peu préoccupant de constater à quel point la franchise James Bond a du mal à rebondir après le semi-succès Spectre, sorti (déjà) en 2015. ll faut dire aussi que son interprète Daniel Craig n'a pas vraiment facilité les choses puisqu'il ne voulait plus renfiler le smoking de l'agent secret alors qu'il lui restait contractuellement encore un film à faire. Après des mois et des mois d'incertitudes et, on l'imagine sans peine, de batailles en coulisse, il semblerait désormais acquis qu'il revienne cependant pour une nouvelle aventure. Même si on attend l'ultime confirmation officielle pour en être sûrs.

Ceci dit, si les choses ne bougent pas trop du côté de l'interprète principal, une nouvelle vient de tomber concernant l'un des méchants emblématiques de la saga, Blofeld. Incarné récemment à l'écran par le génial Christoph Waltz, le génie du crime devrait bien entendu être de retour dans la prochaine aventure mais, à la surprise générale, le comédien devrait passer la main, ainsi qu'il vient de le déclarer au micro du site Talky Movie :

"Non, je suis désolé. J'en suis très triste mais c'est la tradition qui veut qu'il y ait un nouveau... nom. Désolé. Mais j'aurai aimé le faire."

Waltz se réfère évidemment à la tradition qui exige que Blofeld ne puisse être incarné deux fois par le même comédien. Et il est vrai que si l'on regarde l'histoire de la saga, il n'a jamais eu le même visage, passant de Donal Pleasance à Telly Savalas, de Charles Gray à John Hollis, pour ensuite avoir les traits de Max Von Sydow et enfin Christoph Waltz.

Alors oui, nous sommes aussi tristes que lui mais, que voulez-vous, c'est la tradition, et on ne peut rien faire contre elle.