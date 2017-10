Konami annonce l'adaptation de son jeu culte Contra en film et en série télé

Il est assez intéressant de constater comment Konami, éditeur phare du monde du jeu vidéo, a sciemment flingué toute sa fanbase en tuant Silent Hills et en virant Hideo Kojima. S'attaquer à Contra l'aidera-t-il à redorer son blason ?

Disons-le franchement, l'éditeur de jeux vidéo Konami n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est bien fait pour lui. On se rappelle évidemment du scandale entourant le renvoi d'Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid, et la conséquence directe que fut l'annulation du Silent Hills qu'il préparait avec Guillermo Del Toro. Depuis, Konami s'est tourné encore plus vers sa première source de bénéfices, le pachinko, mais ce n'est pas pour autant qu'il en oublie ses vieilles gloires.

Contra sur Nes

Ainsi nous apprenons aujourd'hui par l'éditeur lui-même, que sa division Konami Digital Entertainment est actuellement en plein boulot pour adapter sa licence historique Contra en film et en série télé. Impossible de savoir pour le moment s'il s'agit d'animation ou de production live, ni même si les différents projets seront liés façon univers étendu mais l'éditeur semble très motivé à concrétiser ce projet puisqu'il nous propose déjà un petit teaser cheapos pour annoncer l'adaptation.

Super Probotector sur Super Nintendo

On rappelle que Contra est un jeu sorti en 1987 sur à peu près toutes les machines de l'époque, mais qu'il est surtout connu pour sa version Nes bien retorse. Il nous proposait de prendre le contrôle de Bill ou de Lance, pour repousser une invasion extraterrestre, très inspirée de Predator et d'Alien. A noter que la série est connue sous nos latitudes sous le nom de Probotector, voire encore de Gryzor pour ceux qui possédaient la version Amstrad CPC. Plusieurs titres cultes sont sortis sous cette bannière, plusieurs ratages aussi et Contra est aujourd'hui une valeur sûre du monde du speedrun.

Par contre, on ne sait vraiment pas quoi penser de ces projets d'adaptation, mais il nous paraissait important de vous en parler. On vous tient au courant.