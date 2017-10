Maus : la bande-annonce trash et choc du film entre Délivrance et Blair Witch (et ça a l'air prometteur)

Marre de ses pseudo-films d'épouvante décérébrés ? Maus est la solution qu'il vous faut.

En voilà un projet intéressant. Ne vous laisser pas tromper par sa forme de survival horror entre Délivrance et Blair Witch, Maus vous transportera dans un huis clos florale pour une oeuvre plus politique qu’il n’y parait. Déjà sorti en Espagne il y a un mois, on ne peut que vous conseiller de vous jeter sur le film, qui sortira surement en VOD chez nous. Parce qu’il ne faut pas l’oublier, nos amis ibères sont parmi les meilleurs quand il s’agit de nous pondre des contes d’horreurs beaucoup plus fins et subtils qu’il n’y parait (Les Autres, Malveillance, REC...). Premier long métrage de Yayo Herrero, Maus suit les péripéties d’un jeune couple en voyage au cœur de la Bosnie. Alors que leur voiture tombe en panne, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'une mystérieuse force les accompagnent…

Entre lui, éternel optimiste refusant de croire à toute force surnaturelle et elle se posant en victime systématique, ils représentent les deux faces d’une Europe contemporaine, indubitablement liés dans notre contexte socialo-économique plus que tendu. Référence non voilée à la constante menace islamique, on est clairement curieux de découvrir le résultat.

Nerveux, violent et choc, Maus ne nous épargne rien et promet autant de sueurs froides que de réflexions (de plus en plus rare dans le cinéma de genre actuel).