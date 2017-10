Halloween : le reboot a droit à un somptueux poster de fan !

Alors que le tout nouvel Halloween produit par Blumhouse vient d’entrer en production, les fans sont en ébullition, comme en témoigne ce somptueux poster.

Réalisé par David Gordon Green, qui l’a co-écrit aux côtés de l’inattendu Danny McBride, ce nouveau film entend reprendre la trame narrative de la saga directement après le deuxième épisode, afin de nous offrir une confrontation digne de ce nom entre Laurie Strode et Michael Myers, véritable incarnation du mal, imaginée et immortalisée par John Carpenter en 1979.

La première image officielle de ce reboot/suite

Une promesse sacrément alléchante, formulée par le producteur Jason Blum, qui a annoncé que le film était fabriqué en étroite collaboration avec le géniteur de la saga, en vue d’une sortie pour halloween 2018.

Rien d’étonnant donc à ce que les fans de tout poil s’en donennt à cœur joie et inventent déjà quantité de visuels consacrés à cette réunion de famille qu’on imagine sanglante. En témoigne ce très beau fan-art, initialement partagé par nos confrères de Bloody Disgusting, qui fait se retrouver dans une image joliment composée et mélancolique Jamie Lee Curtis et l’un des plus fameux monstres du Septième Art.

Notons que le titre officiel du film n’est pas encore connu et que l’excellente Judy Greer y jouera Karen Strode, fille de Laurie, pas forcément promise à un destin des plus apaisés.

L'ultime confrontation ?