Ça sent le sapin pour la suite de Power Rangers

Dans la course au carton au box-office, il y a forcément des dommages collatéraux, des gros perdants, des victimes laissées sur le bas-côté. Et alors qu'on n'a jamais eu autant de blockbusters en même temps, il devient très difficile de se faire une place au soleil.

Et le film Power Rangers en sait quelque chose, puisqu'il est l'un des gros perdants de l'année 2017. Sorti au début du mois d'avril, le film de Dean Israelite n'a pas convaincu grand monde, que ce soit le public ou la critique, et représente d'une certaine manière tous les travers de l'industrie actuelle. Non pas que le film soit une purge totale, toute la partie adolescente est vraiment sympa, mais la volonté de créer une saga, de caser plein d'éléments pour l'avenir de la franchise et d'appliquer bêtement la recette du genre, lui a été fatale.

Cela se sentait déjà dans la bande-annonce et cela a été malheureusement confirmé très peu de temps après sa sortie, puisque déjà un mois après son arrivée dans les salles, l'avenir de la saga était compromis. Le réalisateur, lui, y croyait toujours mais le producteur Saban International pensait déjà arrêter les frais, attendant de voir comment les produits dérivés allaient s'en sortir suite à la sortie du film au Japon à la mi-juin.

Elizabeth Banks

Il semblerait que, là encore, les résultats ne soient pas arrivés au niveau de ses espérances puisque nous apprenons via le site Movieweb que la franchise est définitivement en péril et qu'aucune suite ne soit plus envisagée. La preuve peut paraitre simpliste mais elle est d'importance puisque Saban International a décidé de ne pas renouveler son copyright sur le logo du film, différent de celui de la série télé. Cela signifie donc que la version cinéma de Power Rangers est jeté aux oubliettes, ainsi que tous les jouets dérivés qui pourraient être créés à l'avenir.

Bien sûr cela pourrait aussi signifier que Saban est en train de plancher sur un nouveau logo pour la suite de la franchise, mais comme le film n'a rapporté "que" 142 millions de dollars dans le monde pour un budget de 100 millions, on les voit mal se donner autant d'effort pour quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est triste, mais c'est la règle du jeu.