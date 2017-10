The 15 : 17 to Paris : le film de Clint Eastwood sur l’attentat déjoué du Thalys a une date de sortie

Double oscarisé pour Impitoyable et Million Dollar Baby, Clint Eastwood n'ira pas chercher un troisième sacre avec The 15:17 to Paris.

Ridley Scott surprenait tout son monde il y a quelques semaines en annonçant la sortie de Tout l'argent du monde fin décembre 2017, pour espérer décrocher quelques citations aux Oscars. On pouvait s’attendre à une manœuvre similaire de la part de Clint Eastwood, qui avait réussi à terminer American Sniper juste à temps pour les Oscars en 2015, pour son nouveau film.

Il n’en sera rien pour The 15:17 to Paris. Le tournage de son nouveau long-métrage s’est terminé il y a seulement quelques semaines. Clint Eastwood réalisait des séquences dans la gare d’Arras en septembre. La post-production prendra donc un peu plus de temps que prévu et le film ne sortira finalement que le 9 février 2018, l'empêchant de fait de concourir pour les prestigieuses statuettes.

Clint Eastwood sur le tournage d'American Sniper

The 15 :17 to Paris s’intéresse aux trois touristes américains qui ont réussi à empêcher un attentat dans un train Thalys, le 21 août 2015, en désarmant l’assaillant. Le réalisateur de Gran Torino s’attache ici à leurs parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train.

Après American Sniper et Sully, Clint Eastwood raconte donc une nouvelle fois le destin extraordinaire de citoyens américains ordinaires. Dans The 15:17 to Paris, les trois héros, Alek Skarlatos, Anthony Sadler et Spencer Stone, interprètent leur propre rôle. Ils sont accompagnés par Judy Greer et Jenna Fischer entre autres.