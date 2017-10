Comanche : Michael Mann prépare un western remake de La Prisonnière du désert avec Hugh Jackman

Michael Mann ne chôme pas et multiplie les projets : une mini-série, un biopic, un film de SF et un western.

Le Festival Lumière de Lyon accueillait de prestigieux noms pour sa nouvelle édition. Aux côtés de Wong Kar-Wai, récompensé du prix Lumière 2017, on pouvait ainsi retrouver Guillermo del Toro (pour l'excellent La Forme de l'eau), Tilda Swinton et aussi Michael Mann.

Le réalisateur de Collatéral venait présenter la version restaurée de son film Heat. Nos confrères de Libération ont en profité pour l’interviewer sous toutes les coutures et notamment sur ses futurs projets. Michael Mann a expliqué travailler sur un biopic d’Enzo Ferrari mais aussi Hue 1968, une mini-série se déroulant pendant l’une des batailles les plus violentes de la guerre du Viet-Nam. Il a également teasé un mystérieux projet de science-fiction sans en dire plus.

Michael Mann sur le tournage de Hacker

S'il n'en a pas trop dit sur ces trois projets, au micro de Liberation, il a surtout donné des détails sur un western qu'on lui a confié :

« Il y a cette autre idée que l’on m’a proposé de réaliser, qui s’intitule Comanche. L’action se passe en 1871. C’est un scénario très ambitieux qui suit quatre personnages dont les trajectoires vont converger progressivement, au milieu d’un même paysage qui se transforme, comme un bateau se noie lentement.

La Prisonnière du désert

En fait, c’est la même histoire que la Prisonnière du désert, de John Ford, sauf que ce film prenait beaucoup de libertés très problématiques. Cynthia Parker n’avait rien à voir avec le personnage qui en était inspiré, rien d’une Natalie Wood. C’était une épouse et mère épanouie de cinq enfants, la quarantaine, qui ne parlait pas anglais, arrachée à sa famille pour être assimilée parmi les Blancs. Elle essaiera de s’échapper plusieurs fois, avant de se suicider. Ce n’est pas vraiment une histoire drôle. »

Voilà un projet qui nous fait saliver d’avance et qui s’annonce bien sombre comme il faut. Michael Mann n'a aucune idée de quand le projet pourrait voir le jour sur nos écrans de cinéma, en revanche, il a confié dans une autre interview accordée à l’AFP que l’acteur Hugh Jackman pourrait être de la partie. A suivre…

Australia avec Hugh Jackman et Nicole Kidman