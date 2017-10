Après le terrible Dracula Untold, Luke Evans aimerait bien redevenir le seigneur des vampires

Vous savez de quoi on ne parle absolument plus depuis quelques mois ? Du Dark Universe. Et le pire dans tout ça, c'est que cela nous réjouit au plus haut point. On n'a vraiment pas de coeur, c'est terrible.

Rappelez-vous, formidable, 2014 : Puisque Marvel met tout le monde à l'amende avec son MCU et que Warner et DC Comics semblent bien partis pour faire de même avec leur DCU (nous sommes en 2014, hein), Universal se dit qu'il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas son univers étendu à lui et qu'il soit encore plus riche. Sauf que problème, les super-héros, ils n'en ont pas. Mais ils ont autre chose : leurs fameux monstres légendaires, (Dracula, la momie, le monstre de Frankenstein...) et il leur vient alors l'idée qu'en réactualisant tous ces classiques, ils arriveront bien à en faire quelque chose.

C'est ainsi que leur ambitieux projet, qui ne s'appelle pas encore le Dark Universe, est lancé et quoi de mieux que de commencer avec l'un de leurs monstres les plus populaires : Dracula. Manque de bol, le film, c'est Dracula Untold, réalisé par Gary Shore avec Luke Evans dans le rôle-titre, et c'est quand même une sacrée catastrophe. A tel point que suite à la très mauvaise réception du film, Universal décide de l'éjecter direct de la continuité et de faire comme il n'avait jamais existé en débutant le Dark Universe avec son film suivant, La Momie. Oui, il y en a qui n'apprennent jamais.

Si pour le moment nous sommes sans nouvelles des suites de cet univers étendu (et que cela nous va très bien comme ça), Luke Evans quant à lui se verrait bien retrouver les canines du Comte dans un nouveau film, ainsi qu'il l'a déclaré au micro de Screen Rant :

"C'était une expérience très plaisante pour moi. Je pense que le film avait pas mal de défauts, mais j'en ai eu de bons retours et plusieurs personnes m'ont demandé si on allait en faire une suite. Nous avons volontairement laissé la porte ouverte, vous savez, ce personnage peut transcender plusieurs époques. Alors, qui sait ? J'adorerai le faire revenir dans un contexte donné, ou avec un autre concept, mais très honnêtement, vous en savez autant que moi en ce qui concerne ce qui se passe dans les bureaux d'Universal. Je n'en sais vraiment rien."

Donc, pas de panique, il n'est pas dit que Dracula Untold connaisse une suite, qu'elle soit intégrée au Dark Universe, d'ailleurs il n'est même pas dit qu'il y ait encore un Dark Universe. Et si la vérité est généralement ailleurs, il y a quand même des questions dont il ne vaut mieux pas avoir la réponse.