Phantom Thread : la bande-annonce nous dévoile un Daniel Day-Lewis émouvant dans son ultime rôle

Le nouveau long-métrage de Paul Thomas Anderson se dévoile enfin dans un premier trailer particulièrement touchant.

Il y a quelques heures à peine, nous dévoilions le synopsis détaillé de Phantom Thread, le nouveau long-métrage de Paul Thomas Anderson. L’histoire du couturier londonien Reynolds Woodcock, de ses créations et de son influence dans le monde de la mode britannique ainsi que sa rencontre avec sa muse et amante Alma.

Dix ans après leur collaboration dans There Will Be Blood, Phantom Thread signe les retrouvailles entre PTA et Daniel Day-Lewis. Cependant, le long-métrage fashion a une signification particulière puisqu’il s’agira du dernier film de l’acteur irlandais. La bande-annonce très intimiste et douce présage d’ailleurs d’une performance particulièrement émouvante du comédien, au bord des larmes sur de nombreux plans.

Réunissant à ses côtés Lesley Manville, Vicky Krieps ou Camilla Rutherford, Phantom Thread s’est aussi dévoilé dans un premier poster extrêmement élégant et classieux. En course pour les Oscars, le film sortira le 25 décembre aux Etats-Unis. En France, il faudra attendre jusqu’au 14 février 2018 pour enfin le découvrir.