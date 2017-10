Backseat : Christian Bale et Amy Adams sont méconnaissables sur les premières photos du tournage

Après The Big short : Le Casse du siècle en 2015, qui parlait de la crise financière de 2008, le réalisateur Adam McKay a débuté le tournage de son nouveau film : Backseat.

Ce biopic consacré à l’ancien vice-président Dick Cheney s’intéressera à ses deux mandats effectués entre 2001 et 2009 mais aussi à sa vie privée et donc sa femme Lynne Cheney. Christian Bale avait déjà donné un aperçu de sa métamorphose lors du festival de Toronto en présentant Hostiles. A ce moment-là, sa transformation était déjà impressionnante. Ce n’était rien avant qu'il soit maquillé sous les traits du politique.

Des premières images du tournage ont fuité sur la toile où l'on découvre Christian Bale en parfait caméléon de Dick Cheney ainsi qu’Amy Adams dans la peau de Lynne Cheney.

That's Christian Bale, not the real Dick Cheney in this photo https://t.co/5mDJeP0W0F pic.twitter.com/HkAGzsnyHG — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 19 octobre 2017

I still can't believe this is CHRISTIAN BALE! #DICKCHENEY pic.twitter.com/86sqPwqcyq — RAGNAROK (@_RAGNAROK307) 20 octobre 2017

Look What We Made Amy Adams Do pic.twitter.com/N0oNIWXQQY — Amy Adams’s Oscar (@prasejeebus) 20 octobre 2017

Avec ses deux stars aussi bien transfigurées, Backseat s’annonce d’ores-et-déjà comme un sérieux concurrent aux cérémonies de prix de l’année 2019 (The Big Short avait reçu 5 nominations aux Oscars et lauréat du meilleur scénario original). Et ce n’est pas la ribambelle d’acteurs et actrices qui nous feront penser le contraire.

Avec Steve Carell dans la peau de l’ex-Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, Bill Pullman en Nelson Rockefeller, Tyler Perry en Colin Powell, Alison Pill en Mary Cheney (la fille homosexuelle du couple vice-présidentiel) et surtout Sam Rockwell pour incarner le président George W. Bush, Backseat promet d’être assez dingue. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le moment mais on a hâte.

Christian Bale et Adam McKay sur le tournage de The Big Short