Gerard Butler promet que la suite de La Chute de Londres sera son Logan

On ne sait pas ce qui se passe depuis une dizaine d'années mais on a l'impression d'être de nouveau au début des années 90, quand on avait droit aux actioners bourrins avec Steven Seagal, suite au succès des Die Hard. Et ça nous rend tout chose de savoir que c'est loin d'être terminé.

Et quand on pense à ce genre de film, on en vient tout de suite aux films de Gerard Butler, La Chute de la Maison-Blanche et La Chute de Londres. Deux films bien débiles et bourrins à souhait, plutôt jouissifs et où il ne vaut mieux pas trop questionner la moralité de l'ensemble si l'on veut en profiter. Et, une fois que l'on a mis son cerveau sur off, on passe un très bon moment.

Alors qu'on l'attend de pied ferme dans Geostorm, Butler avait annoncé il y a quelques mois son intention de retrouver son personnage de Mike Banning pour une ultime aventure qui contiendrait quelques ingrédients différents, le plus important étant que Aaron Eckhart ne serait pas de la partie dans le rôle du président des Etats-Unis. Mais c'est à peu près tout ce que l'on en savait. Evidemment, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir de quoi le film va parler, dans quelle situation over pourrie va se retrouver Banning parce que bon, après avoir mitraillé la Maison Blanche et foutu Londres en morceaux, on ne voit pas comment il pourrait aller encore plus loin. A la limite, dans l'espace, mais on y croit moyen.

Et bien figurez-vous que le site Cinema Blend vient de nous annoncer que le film serait l'occasion d'un petit retour en arrière et irait mollo sur le quota de destruction massive puisque cette suite se déroulerait apparemment à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, investi par une sale bande de terroristes qui en veulent encore au monde libre. Même que ça s'appellera Angel has Fallen, histoire de bien pousser le symbolisme américain à sa limite. Et évidemment, Banning sera présent et il ne devrait pas être très content. Le site en a profité pour interroger le comédien sur l'angle choisi pour ce nouvel épisode et c'est avec une petite surprise qu'il nous annonce qu'il vise un récit plus intimiste, laissant la part belle au développement des personnages :

"Vous savez, c'est amusant de regarder la Maison Blanche se faire détruire, tout comme une grande ville. Et c'est fun de le regarder encore mais après on se demande : "Et puis ?" Ce sera quoi après ? Tokyo ? Ok. Alors empruntons plutôt une nouvelle direction et plongeons à l'intérieur de cet univers et tout de suite, cela réserve un peu plus de surprises. C'est un peu comme si notre Angel has Fallen était pour notre saga ce que Logan a été à Wolverine."

Ce qui signifie probablement que ce sera l'occasion de retrouver un Mike Banning diminué et en bout de course, prêt à tout pour sauver l'espoir de son peuple alors que le monde entier semble s'effondrer autour de lui. Avec du Johnny Cash dans les oreilles. Et pas mal de sang et de larmes. Bref, on demande à voir.

"What have I become.... My sweetest friend..." (air connu)