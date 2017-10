Robert Englund annonce qu'il ne sera plus jamais Freddy Krueger

A la différence de ses concurrents comme Michael Myers ou Jason Voorhees, Freddy Krueger, c'est avant tout un visage. Donc un acteur. Mais un moment, il faut savoir lui dire au revoir.

Si Freddy Krueger a beaucoup changé durant sa filmographie, passant du boogeyman ultime au fanfaron pop, il a cependant toujours gardé une certaine constance sur un détail. Hormis le remake tout pourri qu'on préfère oublie, Freddy n'a toujours été interprété que par un seul homme, le génial Robert Englund.

Totalement dévoué à son personnage, il en a même beaucoup joué dans le très sympa Freddy sort de la nuit, où il posait la question de l'impact du monstre sur sa vie réelle et sa carrière de comédien. Un rôle indissociable de l'acteur, dans lequel il s'est toujours donné à fond, quelle que soit la qualité du produit fini et dont la dernière incarnation remonte quand même à presque 15 ans, dans Freddy contre Jason.

Seulement voilà, les années défilent et, si la New Line planche toujours sur un nouveau reboot de la saga, il semble peu probable que Englund ne renfile le gant, tout simplement parce que notre ami vient d'atteindre les 70 ans et qu'on le voit mal faire encore le kéké griffu comme à la grande époque. Une triste réalité que le comédien à lui-même confirmé en annonçant au micro d'Entertainment Weekly qu'il en avait définitivement terminé avec le personnage :

"Je suis à présent trop vieux pour faire un autre Freddy. Si je faisais une scène d'action aujourd'hui, il faudrait qu'elle soit très timide, parce que je pourrais me casser le cou de huit manières différentes. Ma colonne me fait mal. Même si je peux encore être méchant et effrayant, mais je suis maintenant davantage relégué à des rôles à la Van Helsing, des vieux docteurs, ce genre de gars. C'est donc très amusant que ma dernière prestation dans le rôle de Freddy soit un clin d'oeil adressé au public."

Englund fait évidemment référence à la toute dernière scène de Freddy contre Jason lorsque le tueur de Crystal Lake sort de l'eau en tenant la tête de Freddy qui s'anime soudain pour nous faire un petit coucou. C'est donc un grande page qui se tourne pour la franchise en particulier, et le cinéma d'horreur en général et, s'il ne fait aucun doute que Freddy connaitra bientôt un autre visage, on aimerait beaucoup que le studio écoute le comédien et engage Kevin Bacon pour le remplacer. Parce que bon, il sait quand même un peu de quoi il parle.