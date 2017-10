Justice League revient à la charge avec une nouvelle affiche très colorée

La promotion de Justice League est toujours aussi pauvre. Des affiches par-ci, des affiches par-là et puis c'est à peu près tout.

Après des affiches rétro arc-en-ciel et des posters personnalisés de mauvais goûts il y a deux semaines, la campagne promotionnelle d’affichage continue pour la ligue des justiciers. Justice League a ainsi dévoilé un nouveau poster coloré réunissant les cinq super-héros prêts à combattre. Moins sombre que les précédentes, l’affiche est plus colorée et pourrait annoncer un ton moins grave que prévu dans la version finalisée par Joss Whedon.

Dans le même temps, la Warner a aussi publié une bannière avec Wonder Woman au centre. Sûrement le moyen de surfer sur le succès de son long-métrage cet été et de tenter d'attirer un peu plus de public. En tout cas, une chose est sûre, si le dernier trailer de Justice League est tombé il y a quelques jours et nous redonnait un peu espoir, ces nouvelles affiches ne nous rassurent pas vraiment.

Le nouveau film du DCEU arrivera sur nos écrans le 15 novembre 2017. Verdict à ce moment là.