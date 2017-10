Josh Brolin nous promet que Soldado sera beaucoup plus violent que Sicario

Quand Sicario est sorti au cinéma, ce fut un petit choc. Un récit nerveux et tendu, minimaliste et impressionnant et probablement le meilleur film à ce jour de Denis Villeneuve. De quoi nous faire attendre la suite avec impatience.

Pourtant, il va falloir se préparer à de gros changements dans Soldado. Déjà, exit Denis Villeneuve, parti faire Blade Runner 2049 et préparer son Dune. Salut aussi Emily Blunt. Heureusement, Benicio Del Toro et Josh Brolin restent à bord, ce qui tombe plutôt bien vu que le film de Stefano Sollima est centré sur leurs deux personnages. Si le scénario n'est pas encore très clair, nous savons donc déjà que Matt Graver et Alejandro Gillick vont plonger encore plus profond dans l'enfer des cartels, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose : ça risque de bien saigner.

Un sentiment que Josh Brolin vient de confirmer au micro de Collider à qui il a expliqué que, oui, il fallait s'attendre à un objet bien plus violent que le premier film :

"Je pense que c'est plus violent. Dans tous ses aspects. Les personnages sont plus violents, le film est plus violent, je pense que c'est beaucoup plus ample. C'est un film d'une échelle plus ambitieuse. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression qu'en comparaison Sicario était un petit film, bien que ce se soit un film très intimiste. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas pourquoi les gros films ne pouvaient pas aussi être intimistes. Pourquoi doivent-ils être moins émouvants ? Je pense que Soldado en est un parfait exemple. Il est extrêmement émouvant. Il est très tendu et il traite de sujets similaires."

Bien sûr, tout cela ne pourrait être qu'un discours promo de plus mais le premier film est là pour nous prouver que tout ce qu'avance Josh Brolin se trouve déjà dans le matériau de base. Donc, si le scénariste et le réalisateur ont compris Sicario, cette voie serait la seule à emprunter. Et c'est apparemment le cas. Même si Brolin livre ensuite une petite confidence : il ne s'attendait pas à ce que Sicario soit aussi bon à l'époque :

"Je ressens la même chose avec Soldado et peut-être que tout cela provient de l'écriture de Taylor Sheridan et du fait que vous ne pouvez flinguer ses scénarios que jusqu'à un certain point. Peut-être parce que tout part du scénario. Quand vous avez un script correct, le manipuler constamment pour le rendre décent est une chose. Quand vous avez un excellent script et que vous essayez seulement de lui rendre justice, c'est peut-être totalement autre chose et je sens que c'est ce que nous avons vécu avec celui-là."

Inutile de dire que cela augmente encore plus notre attente vis-à-vis de Soldado. Une attente qui risque d'être encore fort longue puisque le film n'est pas prévu chez nous avant le 4 juillet 2018.