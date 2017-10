Nicolas Winding Refn annonce la création de sa propre plateforme de streaming

Nicolas Winding Refn, on adore. Parce qu'il est complètement mégalo et que ses films ne ressemblent à aucun autre. Et en plus c'est un grand cinéphile qui veut faire bouger les choses.

Alors que l'on a enfin eu des nouvelles de sa série Too old to die young, Nicolas Winding Refn nous révervait encore une sacrée surprise lors de son passage au Festival Lumière à Lyon. Tandis que nous arrivons doucement mais sûrement vers le dématérialisé dans l'exploitation vidéo des films, avec la multiplicité de plateformes de streaming et la VOD, NWR a décidé qu'il devait lui aussi tenter sa chance pour en devenir l'un des acteurs importants. C'est donc à la surprise générale qu'il a annoncé lors d'une conférence de presse la mise en route de son propre service de streaming.

Le projet, baptisé byNWR.com, devrait arriver sur les internets à partir du mois de février 2018 et on aurait tort de penser qu'il s'agit uniquement d'un site centré autour de sa seule filmographie. Non, cela va bien plus loin puisque le réalisateur ambitionne carrément de plonger dans l'histoire du cinéma en nous proposant des vieux films dûment restaurés.

"Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous savions par le passé n'est plus exact et byNWR est une application pour l'évolution du cinéma. Un endroit qui permettra de vivre une vraie expérience de cinéma non altérée de bien des manières. Il y aura des films qui seront le point de lancement d'autres expériences culturelles."

Concrètement, le site proposera des packs qui seront ajoutés à un rythme trimestriel, en libre accès et totalement gratuit. Les films proposés seront remasterisés en 4K, de la poche-même du réalisateur, et la notion de gratuité est l'élément central du projet, qui sera en partie financé par la publicité, mais pour la bonne cause.

"Toutes les publicités que nous ne voulons pas voir payeront tout."

Un projet extrêmement ambitieux, et très important d'un point de vue historique et cinéphilique donc, et qui pourrait bien être le coup d'envoi d'une nouvelle manière d'aborder le cinéma. Cela veut-il dire pour autant que NWR veut tuer le grand écran ? Pas du tout.

"J'adore les salles de cinéma, mais elles ne sont plus l'unique endroit pour voir un film et certainement plus l'endroit dominant. Nous devons nous rappeler que regarder un film peut avoir plusieurs formes."

Oui, décidément, Refn est bien un personnage à part, il ne fait rien comme tout le monde, il a une vision, un discours, qui ne met pas tout le monde d'accord. Et c'est pour ça qu'on l'aime autant.