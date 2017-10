Freddie Mercury fait le show dans une nouvelle image de Bohemian Rhapsody

Les biopics, généralement, ça nous gonfle pas mal, parce que c'est un peu toujours la même histoire quoi. Glorification du personnage-titre, raccourcis historiques, gros violons pour faire chialer, tout pour avoir un Oscar à la fin. Mais là, bizarrement, on le sent différemment.

C'est peut-être à cause de son sujet que Bohemian Rhapsody ne semble pas être un biopic comme les autres. Parce que, quand on parle de personnage non-conventionnel, on a vite fait de se remémorer Freddie Mercury, leader du groupe Queen, décédé du sida en 1991. Et, forcément, quand on sait que c'est Bryan Singer qui s'occupe de la réalisation du film, voilà encore la preuve que le film risque de ne ressembler à aucun autre.

Bien qu'il ne soit prévu que pour Noël 2018 dans les salles, plusieurs images du tournage ont déjà filtré sur le net depuis quelques semaines et il faut reconnaitre que, rien qu'à ce stade de la production, le résultat est très encourageant. Rami Malek semble taillé pour le rôle et on a hâte d'en découvrir la première bande-annonce. Le film couvrira une bonne partie de l'histoire du groupe puisque nous y découvrirons sa formation jusqu'à son concert évènement Live Aid de 1985, manifestation historique puisqu'il s'agissait d'une gigantesque levée de fonds pour aider l'Ethiopie et qui avait rassemblé pas moins de 1.5 milliards de spectateurs lors d'un double concert simultané à Wembley et Philadelphie.

Tandis que le film est toujours en tournage, Bryan Singer s'est permis d'en dévoiler une nouvelle image sur son compte Instagram, visiblement pris par l'émotion de l'instant, accompagné d'un message on ne peut plus évocateur :

"Je n'ai pas pu m'en empêcher, je devais poster cette image prise à l'iphone."

Nous y découvrons donc un Freddie Mercury possédé en plein concert, dans une pose iconique en diable qui reflète bien l'ambiance bouillonnante du concert. Ne reste plus qu'à espérer que le reste du film soit à la hauteur de cette très belle image.