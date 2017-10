Attention, le trailer de Snake Outta Compton est complètement cramé du bulbe

L’actualité n’étant pas des plus réjouissantes, on est ravis de partager avec vous le trailer de… heu… bah… heu… ce film là.

Que se passerait-il si Straight Outta Compton rencontrait Des serpents dans l'avion ? Il y a quelques heures on aurait été bien incapables de vous répondre, mais grâce au grand n’importe quoi cinématographique intitulé Snake Outta Compton.

Inutile de décrire trop avant la chose produite par Automatic Pictures, qui lorgne énormément du côté de Sharknado, et dont le synopsis parle pour lui.

« Un jeune groupe de rappeurs se retrouve face à un serpent mutant géant qui menace d’interrompre leur quête de célébrité ! aidés par deux flics pourris, un gangster taré et un savant fou, le groupe n’a plus qu’une chose à faire avant de signer le contrat dont ils ont besoin : virer cet enculé de sa mère de serpent hors de Compton ! Préparez-vous à des beats de malade, des tirs inamicaux, et le plus gros, vicieux serpent que vous n’avez jamais vu dans cette satire choquante des films de monstres, des films de gangsters, et de la culture hip hop. »