The Irishman : Al Pacino et Robert De Niro réunis sur le tournage du film de Scorsese

Avec The Irishman, Martin Scorsese réalise un rêve vieux de près de 10 ans, le tout avec un casting phénoménal.



Neuf ans après La Loi et l'Ordre et surtout vingt-deux ans après Heat, Al Pacino et Robert De Niro vont à nouveau se faire face au cinéma avec The Irishman. Grâce à Martin Scorsese, les deux mastodontes du 7e art vont se retrouver pour interpréter respectivement Jimmy Hoffa, un chef de syndicat lié à la mafia, et Frank Sheeran, un ancien syndicaliste devenu tueur à gages.

Il y a quelques semaines, on découvrait les premières photos de tournage du film de mafieux avec Joe Pesci et Robert De Niro. Les deux comédiens n’avaient plus cotoyé le réalisateur de Silence depuis 1995 et Casino. Cette fois, c’est au tour d’Al Pacino de se montrer sur le plateau de tournage aux côtés du double oscarisé Robert De Niro.

Al Pacino and Robert DeNiro are reunited for the first time in nine years as they film scenes in New York for Martin Scorsese’s new gangster film The Irishman. pic.twitter.com/jj3CWhfiqj — ExperimentalFilmSoc (@efsbroadcast) 12 octobre 2017

Behind the scenes Al Pacino, Bobby DeNiro & Martin Scorsese. First time these 3 heavy hitters are workin together. The Irishman drops in ‘19 pic.twitter.com/rMy7FFW2lA — MojadoULove2Hate (@GoldenSt8OfMind) 12 octobre 2017

Incroyable mais vrai, lui qui déjà tourné trois fois avec Coppola père ou deux fois avec Sidney Lumet, Brian de Palma ou Michael Mann, The Irishman est la première collaboration d'Al Pacino avec Martin Scorsese. Une rencontre qui nous promet une coopération d’anthologie et pleine de nostalgie avec ces légendes du cinéma.

Le long-métrage se présente aussi comme ultra-moderne. Prévu pour se dérouler sur plus de 40 ans, la production aura recours au vieillissement ou rajeunissement facial de ses stars pour certaines séquences.

Produit par Netflix à hauteur de 100 millions de dollars, The Irishman devrait être disponible sur la plateforme de streaming en 2019.

