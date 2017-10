Justice League : pourquoi les fans pourraient ne pas aimer Aquaman selon Jason Momoa

Arthur Curry ne serait donc pas Aquaman dans la Justice League.

On n’aurait pas misé un kopeck sur Aquaman. Combinaison vert-orangé kitch, trident, ayant le pouvoir de parler aux habitants de l’océan, il était difficile sur le papier de vendre un tel personnage aux fans. Figure éminemment majeure de cette équipe de super-justiciers dans les comics, Arthur Curry restait en retrait, prisonnier de son royaume des mers, éclipsé par la toute-puissance de Sup, le charisme de la chauve-souris, la coolitude du Flash ou le sex-appeal de l’Amazone. Pour autant, dès la première bande-annonce, c’est une véritable claque que DC nous balance avec un Aquaman bad ass, tout en muscles, et, c’était pas gagné, un costume digne de défiler lors de la collection automne-hiver de la Justice League (peut-être le plus réussi de tous). En réalité, Aquaman est peut-être bien le personnage qui nous intéresse le plus. Avant ses premières aventures solos sur grand écran mises en boite par James Wan (FF 7, Conjuring, Insidious) prévues pour fin 2018, le monsieur aura tout le loisir de prêter main forte à la superteam de Batou contre Steppenwolf.

Pour autant, selon son interprète Jason Momoa, le Arthur Curry de la prochaine Justice League de Zack Snyder (et aussi de Joss Whedon) pourrait ne pas plaire à tout le monde :

« Aquaman n’est pas encore Aquaman. Il n’est pas le roi des Sept Mers. Il faudra attendre ses aventures solos sur grand écran. C’est un énorme développement du personnage et c’est ce qui rend son arc narratif intéressant. Ça pourra être dur pour certains fans, de comment je vais l’interpréter. C’est encore un roi en devenir. »

Désolé de te décevoir Jason mais c’est plutôt l’inverse qui nous aurait déçu. Il fallait bien une figure rebelle dans cette Justice League. Entre le côté gendre idéal de la cape rouge, le taciturne Batman, la sage Wonder Woman, le dépressif Cyborg et le comique Flash, il fallait bien qu’un des membres endosse le rôle de la grande gueule de service. Voir sa progression sera donc un arc narratif intéressant pour le futur seigneur des eaux.

L’acteur continue :

« Il ne croit pas en lui. Il ne sait pas quoi faire avec ses pouvoirs. Il en bavé, il déteste les Atlantes. Les fans l’appellent Aquaman sauf que pour le moment, il ne peut pas encadrer ses semblables ».

Ça promet une cohabitation musclée avec ses camarades de jeu.

Justice League prévu pour le 15 novembre prochain.