Jared Leto fait tout pour que Tron : Ascension voit enfin le jour

C'est quand même une sale histoire que celle de Tron : Ascension. A quelques mois de son tournage en 2015, Disney a purement et simplement annulé le projet sans fournir de vraie explication publique. Et depuis, un petit groupe de personnes se bat pour que le film existe quand même.

Il faudra quand même qu'on nous explique un jour ce qui s'est passé avec Tron : Ascension. Nouvelle politique du studio ? Capitalisation des franchises plus lucratives ? Petit-déjeuner mal digéré ? Les explications pourraient être multiples et, si ça se trouve, elles sont toutes vraies. Il n'empêche que, quoi qu'il se soit passé, le résultat est le même, nous n'avons pas notre troisième Tron et c'est fort dommage.

Sauf qu'il y a quelques mois, l'affaire avait pris une nouvelle tournure quand on avait appris que Disney n'avait pas forcément abandonné le projet mais pensait le proposer sous une nouvelle forme avec notamment Jared Leto en personnage principal. Une déclaration qui avait fait sourire à l'époque mais qui semble se confirmer avec le temps, Leto étant au plus haut de sa carrière actuellement et pouvant de ce fait porter un tel projet sur ses épaules.

Le réalisateur Joseph Kosinski en avait d'ailleurs à nouveau parlé il y a quelques jours, précisant que l'inclusion de Jared Leto dans le projet n'était pas si farfelue que ça, que c'était même prévu depuis 2009 et que le comédien était un fan absolu de cet univers. Mais c'était bien maigre en comparaison des vraies infos que nous attendons concernant le sort de ce troisième Tron. c'est peut-être pour tous nous rassurer que Jared Leto lui-même est sorti de son silence pour révéler au micro de Collider où en était l'affaire :

"Le premier Tron était un énorme film pour moi et je pense qu'il y a un énorme potentiel dans cet univers, qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Je suis totalement disposé à aider de quelque manière que ce soit ce projet pour qu'il puisse voir le jour. C'est quelque chose dont nous discutons beaucoup et que nous voulons vraiment concrétiser. Même si nous n'en sommes qu'au tout début."

Si l'annonce n'est pas officielle, on peut donc clairement comprendre que le projet est à l'étude. Et, dans l'attente d'en savoir davantage, on se dit qu'il y a quand même de fortes chances qu'on se paye au final un bon gros reboot. Mais bon, pourquoi pas ? C'est toujours ça de pris.