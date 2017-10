Thor Ragnarok : pourquoi s'être inspiré de Planète Hulk selon Kevin Feige

Thor : Ragnarok ou quand Starsky & Hutch rencontre Les Gardiens de la Galaxie.

Difficile de contester le fait que la saga Thor prendra une nouvelle dimension avec la future sortie de Thor : Ragnarok. Concernant le Point Break du MCU mais aussi sur son futur acolyte énervé. Injustement sous-estimé par rapport à ses petits camarades Tony Stark ou Steve Rodgers, le film permettra de donner une réelle profondeur au Hulk, là où il n’en était réduit qu’à un Dr Jekyll et Mr Hyde du pauvre.

Buddy movie testostéroné s’il en est, on est en droit de s’attendre à une cohabitation mouvementée entre le dieu de la foudre et le géant vert. Inspiré par les comics Planet Hulk, Kevin Feige se confie au micro de Cinemablend que l’idée remonte à l’époque du tournage d’Avengers : l'Ère d'Ultron :

« Il y avait beaucoup de discussions sur comment élever la franchise Thor au même niveau que celle de Captain America. Cela comprenait la volonté de faire quelque chose de franchement différent. L’autre chose était que Captain interagit avec beauoup de personnages Marvel : Black Widow, Nick Fury, Le Faucon, sans parler de Civil War où il y a tout le monde. Et je voyais Hemsworth qui rigolait : ‘Hey et moi alors ? J’ai qui moi ?’ Il était néanmoins à moitié sérieux.

Et nous avons pensé au Hulk. On avait quitté Hulk dans un jet. Et si son voyage ne s’arrêtait pas là ? Et si son histoire rejoignait Planet Hulk ? Et on est parti de là.

On trouvait que ce serait une super idée d'associer Thor et Hulk, eux qui n'ont de cesse de se chamailler pour savoir qui est le plus puissant. Et puis c'était amusant d'imaginer Bruce Banner sur une autre planète. Sans oublier un potentiel combat entre deux des personnages les plus puissants du MCU »

Les comics Planet Hulk sont parmi les plus appréciés des fans et ce n’était qu’une question de temps avant que Disney ne vienne puiser dans cet arc narratif consacré au géant vert.

Sortie du Thor : Ragnarok de Taika Waititi le 25 octobre 2017