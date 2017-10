John Carpenter pourrait bel et bien composer la musique du nouvel Halloween

Après des années et des années de mauvais traitement, un remake plutôt efficace et une suite en demi teinte, la franchise Halloween semble reprendre enfin du poil de la bête. Et ce n'est pas trop tôt.

Encore que, nous disons ça mais au fond nous n'en savons rien. Nous espérons, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Il n'empêche que, plus le projet avance et plus il se montre alléchant ce nouvel Halloween. Alors bien sûr, vu la mode des remakes, reboots et autres suites tardives, on pourrait se dire que Michael Myers va avoir droit au même traitement que les autres grandes sagas qui reviennent, c'est à dire proposer quelque chose d'à priori différent pour au final faire la même chose, mais on ne sait pas pourquoi, cette fois on le sent plutôt bien.

Ce doit être parce que Jamie Lee Curtis sera de retour en Laurie Strode et que David Gordon Green et Danny McBride ont choisi d'ignorer purement et simplement tout ce qui s'est passé après le premier Halloween. Peut-être aussi parce que John Carpenter semble s'impliquer de plus en plus dans le projet. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément un gage de qualité puisque Big John a soutenu quelques remakes bien foireux de ses films par le passé (genre, au hasard, The Fog), mais cette fois il semble prendre la chose un peu plus au sérieux.

On savait déjà qu'il occupait le poste de producteur exécutif sur le projet, qu'il ne lésinait pas sur les déclarations pour nous convaincre que ce nouveau film sera respectueux du personnage et qu'il était plus ou moins tenté d'en composer la musique. Une tendance qui semble se confirmer puisque le metteur en scène vient de déclarer au journal Billboard qu'effectivement, il allait probablement s'atteler à la composition du score :

"Je suis producteur exécutif sur le film et il est clair pour moi que j'ai aussi passé un accord pour en composer la musique. Il y a beaucoup d'options. Je vais travailler de près avec le réalisateur pour voir comment il ressent les choses. Je pourrais créer une nouvelle partition, ou revivifier l'ancienne, ou on pourrait combiner ces deux idées. Il va falloir que je vois le film pour savoir de quoi il a besoin."

Une très bonne nouvelle donc qui montre que, pour une fois, Carpenter semble vraiment intéressé par le projet. Et si c'est réellement le cas, on ne voit pas comment nous pourrions être perdants dans cette affaire.