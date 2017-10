La Famille Addams va bientôt revenir... mais en film d'animation

Quand on parle de film culte, on ne met pas longtemps à arriver sur le cas de La Famille Addams. Véritable institution aux Etats-Unis, la troupe macabre n'a pas dit son dernier mot et compte bien animer nos futures journées.

Si en France la majorité des enfants a découvert La Famille Addams à l'occasion du premier film réalisé par Barry Sonnenfeld en 1992, aux Etats-Unis, la joyeuse troupe occupe les esprits depuis quasiment 50 ans, depuis le moment où Charles Addams a décidé de les mettre en scène dans de courts comic-strip. Fiers défenseurs d'un mode de vie décalé et joyeusement morbide, La Famille Addams a connu moults déclinaisons depuis, entre les séries télés, les films, les dessins animés, les pièces de théâtre, les jeux vidéo et même la comédie musicale.

Tandis que, justement le musical qui lui est consacré se produit à Paris au moment où nous écrivons ces lignes, on se doutait bien que la ténébreuse famille ne resterait pas longtemps dans le placard d'Hollywood, surtout à une période où les studios préfèrent regarder en arrière plutôt que de se creuser la tête pour nous offrir des idées originales.

Nous ne serons donc pas surpris en apprenant par Variety qu'un nouveau film basé sur La Famille Addams est actuellement en projet. Cela dit, petite originalité, il ne s'agira pas d'un long-métrage live mais bel et bien d'une oeuvre animée. Produit par la MGM, le projet devrait coller au plus près de l'esprit original et il vient même de se trouver un réalisateur puisque le studio vient d'annoncer que c'était Conrad Vernon, le co-réalisateur de l'excellent Saucisse Party qui allait s'en occuper.

Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur le scénario du film, le casting vocal ou encore une hypothétique date de sortie, mais on peut s'attendre à avoir de ses nouvelles très vite, tout autan qu'en se préparant d'emblée à découvrir un spectacle résolument axé vers le public familial. Tant que l'humour macabre est toujours là, nous, on n'a rien à dire.