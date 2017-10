James Gunn a vu Thor : Ragnarok et nous confie son ressenti (plutôt extrême il faut dire)

On est loin de la tragédie Shakespearienne du premier Thor... Ragnarok ou quand Hamlet rencontre Les Gardiens de la Galaxie.

Mine de rien, si succès aussi bien critique que public pour Thor : Ragnarok il y a, Marvel et Taika Waititi peuvent remercier James Gunn. Si ce dernier n’a clairement rien inventé avec Les Gardiens de la Galaxie, il a parfaitement su jongler entre ambiance délicieusement rétro à base de néons vintages et modernité dans sa réalisation rythmée et efficace en nous peignant une famille pas comme les autres. Une nouvelle direction artistique devrait donc être mise en place dans l’écurie des super bonhommes en latex.

Si les premiers retours du film sont clairement positifs, ils sont à prendre avec des pincettes tant la plupart se révèlent non révélatrices de la qualité du film. Pour autant, après avoir vu le film, James Gunn ne cache pas son enthousiasme, allant jusqu’à dire qu'il s'agit du plus drôle du MCU :

‘Je ne pense pas qu’un réalisateur de l’ère moderne n’ait autant capturé la folie des eighties à la Flash Gordon que Taika Waititi. J’avais l’impression d’avoir quatorze ans à nouveau avec une VHS entre les mains. C’est le film le plus coloré de Marvel, je veux dire Les Gardiens 2, c’est du sépia à côté. C’est aussi le plus drôle du MCU."

Loki s'en tape le cul par terre...

Selon lui, les seconds rôles ne sont pas en reste, à commencer Jeff Goldblum, dont beaucoup doutent encore de sa capacité à pouvoir endosser la peau du Grand Maître, surtout quand on voit le costume :

"J’étais assis avec les Jons (Favreau et Watts) et Anna Boden et Ryan Fleck de Captain Marvel, et je crevais de rire à chaque apparition de Jeff Goldblum. Je peux dire que le Grand Maître est mon nouveau personnage préféré !"

De telles louanges peuvent évidemment paraître suspectes mais honnêtement, on espère que le virage plus fun et décomplexé saura plus nous convaincre que les deux premiers opus, qui se la jouaient assez prétentieux dans le fond comme dans la forme.

Sortie du Ragrarok le 25 octobre prochain.