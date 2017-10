Tessa Thompson veut des films de superhéroines ! Kevin Feige lui répond

On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.

Ba oui au milieu de toutes ces corones testostéronées, on attend toujours le premier film de superhéroïne de chez Marvel (on ne va pas compter Elektra hein). DC avait damé le pion à la société de Mickey avec Wonder Woman, film plutôt plaisant mais dont le féminisme n’était que de façade.

Alors que les fans attendent toujours les aventures solos de Black Widow, une autre guerrière du MCU pourrait la doubler dans la course au girl power. Acolyte de Thor durant les deux premiers opus, Valkyrie, interprétée par Tessa Thompson, aura un rôle plus consistant dans le Thor : Ragnarok où elle devrait posséder son propre arc narratif. Lors d'une conférence de presse, l'actrice avait affirmé qu'il faudrait mettre plus en avant la gente féminine sur grand écran.

Avec Loki dans le Ragnarok

Interrogé à ce sujet, le grand manitou Kevin Feige (boss du MCU) lui avait répondu "que ce serait une sacré bonne idée".

Tessa Thompson avait relevé :"Récemment, j’ai eu l’occasion de discuter avec pas mal de femmes de l’univers Marvel et j’ai directement demandé à Kevin à propos d’un film avec toutes ces superhéroïnes. Un pour chacune d'entre elles.'

Feige s’est donc empressé de répondre de manière assez amusante : "C’est un moment intéressant d’être quelque part, que quelqu’un vous tape sur l’épaule, que vous vous retournez et que vous voyez toutes ces super femmes plantées là me demandant ‘Et nous alors ?’ Donc bien évidemment je suis partant !’

Prochaine sur la liste : Captain Marvel, prévu pour le 6 mars 2019 avec Brie Larson sous la combinaison, qui se chargera d'ouvrir les festivités.

Il est vrai que Marvel décèle en son sein moult héroïnes susceptibles de porter un film à elles toutes seules : Black Widow et son passé dans une URSS déshumanisée, La Sorcière Rouge et sa jeunesse dans la pauvreté sokovienne, bref il y a de quoi faire…

