Blade Runner 2049 : Jared Leto affirme détenir la réponse sur la nature de Rick Deckard (attention spoiler)

La question qui turlupine les fans de Blade Runner depuis plus de trente ans

A l’instar du polémique et subversif Mother ! d’ Aronofsky, Blade Runner 2049, s’il ne jouit pas du succès attendu, comme son aîné à l’époque, a le mérite de susciter le débat. Il faut dire que le film soulève davantage de questions qu’il ne donne de réponses : quel sort est réservé à Joe K (clin d'oeil à Joseph K, le personnage du procès de Kafka ?) Quelles sont les réelles intentions de Niander Wallace ? Vu la fin de cette suite méga attendue par les fans, il semble évident que Denis Villeneuve ne compte pas en rester là et qu’une suite est clairement envisagée. Une des énigmes restant bien entendu la véritable nature de Deckard, l’ex blade runner joué par Harrrison Ford.

Réplicant contre réplicant ?

Pour autant, un personnage sait. Omniprésent, paradoxalement trop rare à l’écran mais dont l’ombre plane tout au long du film, le mystérieux Niander Wallace, à qui Jared Leto prête ses traits, détient la clé. Mais il compte bien garder la réponse pour lui comme l’explique l’acteur à Rotten Tomatoes :

« Denis m’a donné un cadeau dans le film, et c’est un spoiler. Dans le film, je plonge dans l’esprit de Deckard. J’ai demandé à Denis : ‘mais qu’est ce que je dois voir ? Est-ce que je vois un réplicant ? Est-ce que je vois un humain ?’ Il a alors pris un long temps de pause, une éternité. Il a fait un petit tour et est revenu me dire : tu sais quoi ? C’est ta décision. Seul Niander Wallace sait et seulement lui'. C’est drôle, j’ai la réponse et je l’emporterais avec moi jusque dans ma tombe. »

C’est décidément LA question que tout le monde se pose. Ridley Scott l’a affirmé, oui c’est bien un réplicant, mais connaissant le tempérament du monsieur, sa réponse est à prendre avec des pincettes. Le film a été étudié, analysé sous toutes ses coutures mais plus on se pose la question plus le mystère reste entier…

Concernant une ou des éventuelles suites, l’acteur ne cache pas son emballement :

« J’espère vraiment qu’il y aura d’autres films, des suites, des origins stories, car personnellement j’adore l’univers. Pour moi c’est du Star Wars ».

Dommage que les chiffres au box-office en soient encore loin.