Léa Seydoux évoque une agression commise par Harvey Weinstein et met en cause d'autres cinéastes

Les suites des révélations concernant Harvey Weinstein n’en finissent pas de se répercuter, avec une vitesse qui les rendrait presque difficile à suivre.

Aujourd’hui, c’est la comédienne Léa Seydoux qui a témoigné du comportement d’agresseur sexuel caractérisé du producteur américain, dont elle explique avoir été également victime. C’est dans un entretien au Guardian qu’elle a détaillée une soirée au cours de laquelle Weinstein a tenté d’abuser d’elle.

« Nous parlions, assis sur un canapé, quand il m’a soudain sauté dessus et essayé de m’embrasser. J’ai dû me défendre. Il est grand et gros, j’ai donc dû faire preuve de vigueur pour le repousser. Il est revenu à l’assaut plusieurs fois, il était très dominateur et perdait le contrôle. »

Harvey Weinstein

Au-delà de la sinistre anecdote, le témoignage de Léa Seydoux a cela de pertinent que l’actrice souligne sans fausse pudeur combien le comportement de Weinstein était connu, son propre agent allant jusqu’à lui déconseiller de se retrouver seule avec lui.

L’artiste rappelle également que ce type de comportements est monnaie courante, et c’est peut-être la partie la plus intéressante (et désolante) de son témoignage.

« Dans cette industrie, il y a des réalisateurs qui abusent de leur rang. Ils ont beaucoup de pouvoir, c’est pour cela qu’ils peuvent se le permettre. Avec Harvey, c’était physique. Avec d’autres, ce sont parfois seulement des mots. Quelques fois, on se dit qu’il faut être très forte pour être une femme dans ce milieu. Il est très commun de rencontrer ce genre d’hommes.

Léa Seydoux dans Inglourious Basterds

La première fois qu’un metteur en scène m’a adressé un commentaire inapproprié, j’étais aux environs de mes 25 ans. C’était un metteur en scène que j’aimais beaucoup et respectais. Nous étions seuls et il m’a dit : « J’aimerais pouvoir faire l’amour avec toi, j’aimerais pouvoir te baiser. »

Il a dit sur un ton qui était entre la plaisanterie et le sérieux. J’étais très en colère. J’essayais de faire mon métier et il a rendu ça très inconfortable. Il a couché avec toutes les actrices qu’il a filmées.

Un autre cinéaste avec lequel j’ai travaillé filmait de très longues scènes de sexe qui duraient des jours. Il nous regardait continuellement, rejouant les scènes encore et encore, dans une sorte de stupeur. C’était dégoûtant. »

On laissera à chacun le soin d’évaluer en fonction de la carrière et de l’âge de Léa Seydoux, née en 1985, qui pourraient bien être ces charmants personnages.

Léa Seydoux dans La Vie d'Adèle