La suite de The Strangers dévoile une première image, son nouveau titre et sa date de sortie

Après presque 10 ans de doute, la suite de The Strangers est enfin tournée. Même qu'elle commence à bien se dévoiler à nos regards émoustillés.

Disons les choses comme elles viennent, si The Strangers s'est taillé une aussi belle réputation depuis sa sortie c'est parce qu'il y a 10 ans, des films comme ça, on n'avait plus trop l'habitude d'en voir. Un bon gros huis-clos avec des tueurs masqués, un budget riquiqui garant d'une histoire sans concessions, deux acteurs de seconde zone dans des rôles qui cassaient leur image ( Liv Tyler et Scott Speedman), bref tout pour faire un petit succès d'estime à défaut d'un gros carton commercial.

Mais le film s'est taillé une bonne réputation avec les années, à tel point qu'il a rapidement été question d'une suite. Après mille et uns rebondissements, Bryan Bertino est enfin parvenu à tourner le nouveau film en ne se privant pas de nous en raconter les aventures dans les médias. Ainsi donc, The Strangers 2 est en voie d'être terminé et cette fois, il s'intéressera à une toute nouvelle famille, ne gardant que les mystérieux assaillants comme fil conducteur entre les deux oeuvres.

Réalisé par Johannes Roberts, avec Bertino au scénario et à la production, ce nouveau Strangers vient d'ailleurs de révéler plusieurs détails importants, comme son titre, sa date de sortie, une première image et son synopsis officiel, ce qui fait quand même beaucoup d'un coup. Ainsi donc, le film se nomme The Strangers : Prey at night, aura pour héroïne Christina Hendricks et sortira sur les écrans américains le 9 mars 2018. Quant à l'histoire, la voici :

"Le voyage d'une famille prend un tour très dangereux lorsqu'ils arrivent dans un trailer park isolé. Cachés dans la nuit, trois psychopathes masqués leur rendent visite pour tester les limites de la famille et leur instinct de survie."

Il va donc falloir s'attendre à un truc bien poisseux et tendu comme on les aimes, avec du drame et de la barbaque et, on l'espère une ambiance à couper au couteau, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, la première image annonce la couleur.