Blade Runner : la fin de la suite était totalement différente dans le scénario original

Même si Blade Runner 2049 démarre péniblement au box-office américain, les scénaristes préparent-ils déjà une suite ?

Encensé par la critique américaine et une grande partie de la presse internationale, Blade Runner 2049 semble beaucoup moins convaincre les spectateurs. Une bien triste nouvelle puisque, même s’il a plein de défauts, le long-métrage de Denis Villeneuve est un blockbuster audacieux comme on en voit trop rarement voire jamais.

Si le film rate un peu le coche dans les salles, ça n’empêche pas la promotion de continuer. Le co-scénariste Michael Green s’exprimait il y a quelques jours sur l’identité de Deckard, cette fois c’est au tour d’Hampton Fancher de nous dévoiler l’ébauche du script. Et c’est pour le moins surprenant. Attention, si vous n’avez pas vu le film, on va spoiler bien méchant !

"Je continue ? Je continue pas ? Je me spoile ? Je me spoile pas ?"

Lors d’une interview accordée au Los Angeles Times, Hampton Fancher explique ainsi que le script original, écrit il y a quelques années pour la suite de Blade Runner, était bien différent :

« Dans mon scénario, Deckard mourrait à la fin, mais ici vous l'avez en vie. La première fois que Ridley et moi avons envisagé de faire un deuxième Blade Runner en 1986 ou aux alentours, j’avais une idée avec Deckard et son nouveau boulot - et c'est effroyable ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. »

"J'ai eu chaud au c** moi"

Imaginez donc un peu, non seulement la suite de Blade Runner ne se serait pas terminée avec ce plan final de Deckard retrouvant sa fille cachée mais avec notre Blade Runner préféré mort. Pourquoi ? Hampton Fancher garde le suspense :

« Mais maintenant que Deckard est resté en vie, l’idée est de retour dans ma tête. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. »

S’il ne le dit pas clairement, le scénariste ne dévoile rien de plus sur l’idée « terrifiante » qu’il avait écrite dans le script original, au cas où elle serait utilisée dans une potentielle suite. En effet, en décembre dernier, Denis Villeneuve avait expliqué que Blade Runner pourrait devenir une franchise. Affaire à suivre...

Blade Runner 2049 est à découvrir au cinéma depuis le 4 octobre.

"Nous on va lire, on peut plus vraiment revenir de toute façon..."