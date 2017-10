Dwayne Johnson compte bien prendre le contrôle sur la franchise Fast & Furious et voit très loin !

Dwayne Johnson ou le nouveau chef d'orchestre de la saga au diesel.

Décidément, la famille est au bord de l’implosion. Chaque membre y va de son petit commentaire, entre l’éruption de Tyrese Gibson et la volonté de son (ex ?) grand manitou Vin Diesel de calmer les esprits, on sent la franchise prendre un nouveau départ. Neuvième volet repoussé, spin-off autour du super duo Hobbs-Shaw qui semble se concrétiser, Dwayne Johnson compte bien sur les studios pour nous offrir un univers étendu sur quatre roues. The Rock voit loin pour la franchise :

"Merci à Universal de donner vie à ce spin off. Enorme big up à mon frère Jason Statham pour la confiance et la volonté de créer quelque chose de frais et de nouveau pour les fans. J’ai un profond respect pour cette franchise dans lequel j’ai participé et je souhaite créer de grandes opportunités pas seulement pour mes collègues de FF mais aussi pour d’autres supers acteurs qui voudraient faire partie de quelque chose de nouveau et cool. Je veux que grâce à ce spin off, on puisse créer de nouveaux personnages que les fans adoreront puis décliner tout ça à la télévision, sur le digital… Faire du business intelligent."

Un message qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd mais qui vient confirmer nos prévisions : Baboulinet est sur la fin et si FF est une grande famille, Vin Diesel serait la grand-mère en fauteuil, que l’on traîne partout parce qu’elle est à l'origine de tout mais qu’elle représente plus un boulet qu’autre chose… Pour autant on rappelle que le dernier volet a tout de même rapporté 1,2 milliard au box office. Cependant, l’ex catcheur tape dans le vrai quand il dit que la franchise a besoin de sang neuf et qu’au bout de neuf épisodes, la même recette peut commencer à lasser.

Il est temps de faire le deuil de ton règne...