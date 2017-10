Warner sait pourquoi Blade Runner 2049 ne marche pas aussi bien que prévu

Quand on lance un film dans les salles, qui plus est la suite tardive d'un chef-d'oeuvre, on s'attend à ce qu'il défonce tout sur son passage. Sauf que ça n'arrive pas toujours et qu'à un moment, il faut savoir où ça a coincé.

Ne nous faites pas dire ce que nous ne voulons pas dire, Blade Runner 2049 est très loin d'être un four depuis sa sortie en salles. Simplement, il ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Là où la Warner prévoyait un minimum de 45 millions de dollars durant son premier week-end d'exploitation américain, le film n'en aura rapporté "que" 32.7 millions. Ce qui est bien mais pas top, comme disaient les Nuls.

Alors forcément, on cherche des explications, surtout en regard du gros budget du film (150 millions de dollars) et du matraquage publicitaire qui l'a précédé. Si nous avons déjà donné notre explication personnelle du phénomène, c'est maintenant au tour de la Warner Bros de faire son mea-culpa et d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et c'est en l'occurrence Jeff Goldstein, le président de la branche distribution américaine, qui a avancé sa théorie personnelle au micro de Reuters :

"Nous avons fait un bon score dans les réseaux des grosses salles. Alcon Entertainment et Denis Villeneuve ont fait un film incroyable. C'est simplement que le public était moindre que ce que l'on pensait."

En cause, donc, les petits cinémas, qui n'auraient pas attiré autant de monde qu'espéré, mais aussi un ciblage défaillant du film et de sa campagne marketing, qui n'aurait pas touché le public féminin et la jeunesse. Il pourrait aussi s'agir d'un problème de popularité générale du titre Blade Runner, pas aussi identifiable et aimé du grand public qu'un Star Wars ou un Star Trek. Quoi qu'il en soit, même si le film s'en tire honorablement, il n'est pas le carton attendu et, comme on le pressentait déjà il y a quelques jours, ce succès très relatif pourrait avoir des conséquences sur d'ambitieux projets à volonté clairement artistiques et au ton un peu plus sérieux.

Bien qu'il soit un peu tôt pour en tirer de vraies conclusions, il va falloir attendre la fin de son exploitation en salles pour savoir si Blade Runner 2049 sera le dernier survivant de son espèce ou si d'autres risques d'une telle ambition seront pris à l'avenir.