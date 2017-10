Pacific Rim Uprising pourrait donner le coup d'envoi à un gros univers étendu

Finalement, en 4 ans, la franchise Pacific Rim s'est fait un petit nom parmi les fans même si le premier épisode n'a pas été un énorme carton. Mais la suite cache un plan bien plus ambitieux.

Ce qu'il y a d'ennuyeux avec le cinéma de divertissement actuel, c'est sa systématisation. Nous pourrions citer n'importe quel gros film au hasard et vous sortir son avenir dans un futur proche sans jamais risquer de vraiment se tromper. A croire qu'il n'y a plus qu'une manière d'aborder un gros blockbuster aujourd'hui et qu'un simple film ne peut plus se suffire à lui-même. Non, il faut immédiatement penser suites et univers étendus.

Et, forcément, Pacific Rim : Uprising n'y fait pas exception. Maintenant que nous avons vu la bande-annonce du film de Steven DeKnight, que ça a plutôt de la gueule et que la date de sortie fixée au 21 mars prochain approche de plus en plus, la franchise initiée par Guillermo Del Toro montre enfin son vrai visage et dévoile ses grosses ambitions. A en croire Steven DeKnight lui-même, ainsi qu'il l'a déclaré au micro de The Nerdist, Pacific Rim : Uprising ne serait que le point de part d'un grand univers étendu transmédia :

"C'est en tout cas ce que j'espère. Je pense que vous aurez assurément droit à d'autres comics. Le plan a toujours été d'utiliser ce film comme une plateforme de lancement. Si suffisamment de gens vont le voir, nous avons déjà parlé de l'histoire d'un troisième film et comment sa conclusion allait ouvrir sur un univers à la Star Wars / Star Trek où nous pourrons aller dans plusieurs directions. On pourra rester canoniques, comme nous pourrons faire des spin-offs. Oui, c'est ça le plan. Et j'adorerai voir une série animée basée sur cette franchise."

On le voit donc, l'ambition est bien là et le plan d'action déjà prêt. Tout comme cette étrange sensation, pas forcément désagréable au demeurant, d'être pris pour de gros pigeons. Vous ne pourriez pas déjà vous contenter de faire un seul film irréprochable en y mettant tout ce que vous avez, plutôt que de prévoir trouzemille projets différents alors que vous ne savez même pas comment ça va être reçu au box-office ? Déjà, ça nous ferait gagner du temps et en plus, ça vous ferait gagner de l'argent. Donc bon...