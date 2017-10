Comment Schwarzenegger a piégé Stallone pour Arrête ou ma mère va tirer

Avant que Stallone ne fasse de même quatre ans plus tard…

Avant de s’associer pour aller fight le mal dans la franchise des Expendables, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger étaient les deux grosses action star des années 80. En France on avait le duo Patrick Dewaere – Gérard Depardieu, outre-Atlantique le choc des titans se jouait entre l’étalon italien et le chêne autrichien durant cette période bénie pour les films d'action.

Une des oeuvres majeures de cette époque répondait au doux nom de Arrête ou ma mère va tirer. Comédie policière nanardesque potache de Roger Spottiswoode, le film se présente comme un buddy movie incestueux où Sly doit enquêter sur une affaire de meurtre rocambolesque en compagnie de sa mère. S'il s'avère être surement un des plus mauvais films des années 90, qui fera dire à Stallone qu’il s’agit clairement du pire de sa carrière, le premier rôle devait dans un premier temps échoir à l’ex Mister Univers.

Selon Schwarzy :

« J’avais lu le script. C’était tellement mauvais. Vous savez j’ai fait quelques films qui mériteraient d’aller directement aux toilettes. Mais là ça surpassait tout. Je me suis dit que ce serait amusant de laisser entendre que le projet m’intéressait beaucoup. Je sais comment ça marche à Hollywood. Ensuite j’aurais demandé beaucoup d’argent. Ils auraient ensuite dit "Donnons le film à Stallone, on peut l’avoir pour moins cher." Ils ont ensuite dit à Sly "Arnold est intéressé, si vous voulez prendre une longueur d’avance dans la rivalité qui vous oppose, c’est maintenant !" Et Sly a marché ! Il a foncé tête baissée ! Une semaine après, j’entendais qu’il signait pour le film ! »

Pas de souci, quatre ans après ce sera au tour de Stallone de piéger son ami Schwarzy pour La Course au Jouet…

"L'enfoiré, il me la mise à l'envers..."