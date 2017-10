Selon John Carpenter, le reboot d'Halloween serait en fait la suite directe du premier film

Si on parle de reboot concernant Halloween, c'est parce que nous avons trop peu d'informations pour savoir vraiment de quoi il s'agit et le qualifier de suite. Mais aujourd'hui, on en apprend un peu plus.

Décidément ce nouvel Halloween nous réserve bien des surprises. Déjà, il est écrit par Danny McBride, grand comique devant l'éternel, et réalisé par David Gordon Green, pas forcément un spécialiste de l'horreur. Mais en plus, John Carpenter a l'air à fond derrière le projet et pas uniquement parce qu'il touche un gros chèque puisqu'il se tâte pour en composer aussi la musique. Mais la grosse news, c'est bien entendu le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, ce qui n'est pas rien.

Nous savions depuis quelques temps que le film allait ignorer tout ce qui a été fait après Halloween 2, ce qui n'est pas plus mal, mais comme personne ne nous parlait des conditions exactes de ce retour, nous partions un peu dans tous les sens. Seulement voilà, aujourd'hui Carpenter lui-même a apporté une précision importante au micro de StereoGum en disant plus ou moins que même Halloween 2 serait laissé de côté :

Jamie Lee Curtis dans le premier Halloween

"Jamie Lee Curtis est allée voir le réalisateur et ils en ont parlé. Son rôle a été intégré au scénario et ils ont eu cette idée, qui est un peu... Je ne sais pas comment la décrire. C'est presque une réalité parallèle. Cela embraye directement après le premier film et ça ignore totalement les autres suites. Ça va être très amusant. C'est un réalisateur vraiment talentueux et c'est très bien écrit. Je suis impressionné."

Cela se veut rassurant et pourtant, au fond, ça ne l'est pas vraiment. Tout simplement parce qu'on se dit que ce film a déjà été fait il y a 20 ans et que ça s'appelait Halloween, 20 ans après. Mais bon, ils doivent bien savoir ce qu'ils font. Donc on peut maintenant parler de vraie suite quoi. En fait.

Jamie Lee Curtis dans Halloween II

Jamie Lee Curtis dans Halloween : 20 ans après

Jamie Lee Curtis dans Halloween : Resurrection