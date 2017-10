C'est finalement Sylvester Stallone qui réalisera Creed 2

Que serait Sylvester Stallone sans Rocky ? Une mégastar évidemment, mais pas de celles qui nous touchent autant et dont on a l'impression qu'elles font partie de la famille. Remarquez, l'inverse est tout aussi vrai.

Alors que l'entrainement des différents comédiens participant au projet bat son plein (dont, évidemment, Dolph Lundgren de retour en Ivan Drago), le tournage de Creed 2 approche à grands pas même si on attend toujours une date officielle. Ce qui est sûr par contre c'est que tout le monde semble motivé pour nous offrir la suite définitive du film de Ryan Coogler.

Durant l'été, Stallone nous avait régulièrement teasé sur l'avancée du projet, n'étant jamais avare en petites interventions sur les réseaux sociaux pour nous faire saliver et il faut bien avouer que ça fonctionnait à mort. Il n'y avait plus qu'un détail à régler cependant, la disponibilité de Coogler, en train de terminer Black Panther pour Marvel.

Après une petite période de silence, Stallone vient de frapper un grand coup en annonçant via son compte Instagram que, finalement, ils n'allaient pas attendre que Coogler ait du temps puisqu'il a décidé de réaliser le film lui-même (en plus de le produire, de l'écrire et de l'interpréter) :

"Hâte de diriger et de produire l'incroyablement talentueux Michael B. Jordan dans Creed 2 l'an prochain... Un round de plus !"

Une nouvelle qui risque de faire du bruit parce que, pour le moment, aucune explication n'a été fournie quant à l'absence de Ryan Coogler au générique. Creed 2 sera donc le cinquième film de la saga réalisée par Sly, ce qui nous garantit déjà une fidélité à toute épreuve. Il reste cependant à en découvrir plus sur le scénario, savoir dans quelles conditions va revenir Drago, tout ça... Mais nous avons encore largement le temps pour cela.