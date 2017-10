Après Valerian, on connaît le titre et le casting du prochain Luc Besson (mais c'est peut-être une fake news)

On avait appris il y a peu que Luc Besson était déjà sur le point de retourner derrière la caméra. On en sait désormais un peu plus.

Les vils propagateurs de fake news (LOL) de la presse internationale avaient annoncé il y a peu que le nouveau Luc Besson serait un film thriller d’action. On sait à présent qui va jouer dedans et comment s’intitulera cette production.

Dans Anna, nous retrouverons Helen Mirren, Cillian Murphy, Luke Evans et Sasha Luss, top modèle russe découverte par Luc Besson qui, d’Anne Parillaud en passant par Maïwenn ou Mila Jovovich, s’est toujours révélé avoir le nez creux en matière de détection de talents.

Sacha Luss avait participé à Valerian et la Cité des mille planètes : elle incarnait en performance capture la princesse Lïhio-Minaa, du peuple des Pearls. Elle trouvera ici son premier grand rôle, puisqu'elle sera la Anna du titre.

Un top model russe se cache sur cette image

On ignore encore quel sera le sujet de ce métrage, coproduit par Europacorp sous l’égide de Marc Shmuger et Lionsgate, qui distribuera le film via sa filiale Summit. La production d'Anna devrait débuter dès le mois de novembre prochain.

Inutile de préciser qu'Anna devrait logiquement avoir un budget plus modeste que Valerian et la Cité des mille planètes, ambitieux film de science-fiction censé lancer une franchise qui a engrangé environ 224 millions de dollars avec un budget qui avoisine les 180-200 millions, hors marketing. Lucy, un autre thriller d'action avec une héroïne réalisé par Besson, avait coûté environ 40 millions et terminé sa carrière à plus de 463 millions dans le monde.

Luc Besson sur le tournage de Valerian