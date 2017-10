Pourquoi Blade Runner 2049 s'est planté au box-office

À l’issue d’un très intense marathon promotionnel, Blade Runner 2049 s’est cassé les dents au box-office américain, amassant seulement 31 millions de dollars à l’issue de son premier week-end d’exploitation, quand Warner, Sony et Alcon s’attendaient à des chiffres compris entre 43 et 50 millions (soit un début relativement modeste). Malgré des critiques dithyrambiques et des premiers retours majoritairement positifs, pourquoi le blockbuster de science-fiction s’est-il ainsi ramassé ?

IGNORER LE GRAND PUBLIC

Pour les fans du Blade Runner de Ridley Scott, les multiples trailer, featurettes et spots Tv, affiches, posters, photos ont pu apparaître comme de vibrantes réussites. Souvent somptueuses – exception faite de l’abominable affiche finale, aux airs de DTV réalisé par Steven Seagal – ces créations ont eu le bon goût de ne rien dévoiler de l’intrigue.

Bladiana Jonard et le Répliquant de Cristal

Une orientation parfaite pour tous les cinéphiles désireux de voir un film sans connaître préalablement la moitié de son intrigue. Problème : la promotion de Blade Runner 2049 n’a même pas pris la peine d’expliquer au grand public de quoi causait le film.

La majeure partie des spectateurs n’ont pas vu Blade Runner. C’est bien dommage, mais c’est ainsi. Partir du principe que tout le monde connaît l’univers de Philip K. Dick, les répliquants, et l’histoire de Deckard, c’est dire en creux à énormément de spectateurs que Blade Runner 2049 n’est pas pour eux et ne s’inquiète pas du tout de leur raconter quoi que ce soit.

Un décor qui amusera les fans de la première heure... mais les autres ?

Pire, les trailers ont carrément éloigné une large partie de l’audience, en se focalisant sur le retour de Harrison Ford, venu du premier film. Une information totalement neutre pour qui n’est pas familier avec cet univers.

Or, un univers esthétisant, aux thématiques complexes et à l’intrigue à peu près incompréhensible pour qui n’a pas vu l’original, doit être un minimum

FILM OBESE

Il y a de multiples raisons de se féliciter de l’existence de Blade Runner 2049, tant les récents blockbusters ont tenté de s’éloigner de toute forme de proposition artistique, d’ambition, et de liberté créative.

Gosling, pas le meilleur choix pour attirer le public dans les salles ?

Mais sur le papier, on ne comprend pas bien comment les producteurs de Blade Runner 2049 ont pu espérer que l’entreprise fonctionne. Avec un budget de plus de 150 millions de dollars (hors promo !), un classement R et une durée de 2h 40, synonyme d’un nombre de séances inférieur à la concurrence, le blockbuster paraît très peu adapté au marché dans lequel il débarque.

À ce titre, on pourra se demander si paradoxalement, les critiques extrêmement positives n’ont pas joué contre le film. En effet, lire un peu partout une presse louant une œuvre déroutante, à l’opposé du spectre du divertissement contemporain, volontiers contemplative, n’a probablement pas encouragé les nouveaux venus à se risquer dans les salles.

Un duel au sommet... ou pas.

DES LARMES DANS LA PLUIE

Ce que révèle ce désintérêt pour le film, c’est également que globalement, le chef d’œuvre de Scott est toujours clivant. Si ses défenseurs ont toujours donné de la voix pour que la proposition esthétique et thématique renversante du réalisateur soit reconnue à sa juste valeur (et y sont parvenus), pour beaucoup, l’œuvre demeure déplaisante, inaccessible, ou profondément inintéressante.

Délire contemplatif entre SF et film noir, tendance arty glauque, totalement à rebours de la ligne claire et de la décomplexion euphorique du cinéma grand public des années 80, Blade Runner, redécouvert par de nombreux spectateurs à l’approche de sa suite, laisse toujours autant de gens sur le bord du chemin.

Le moindre article sur le sujet s’avère révélateur tant les commentaires témoignent souvent de la surprise éprouvée par une partie du public, désarçonnée par cette création qui les prend à rebrousse-poil. C’est une réalité que Blade Runner 2049 n’a pas pu ou voulu regarder en face. L’immense majorité se contrefout du précédent film, voire le conchie gentiment.

Un hommage au premier film qui risque fort de laisser le public contemporain insensible.

FANTASME DE L’INDUSTRIE

Les réseaux sociaux et la fièvre cinéphile, ainsi que la manière dont elle s’exprime actuellement a pu fonctionner à la manière d’un verre grossissant et faire surestimer l’importance de Blade Runner dans la culture collective. Le film est une œuvre matricielle, dont les fans, réels, supposés ou moutonniers, entretiennent régulièrement le souvenir.

Mais la fréquentation des salles le prouve : les spectateurs qui se pressent pour voir le film de Denis Villeneuve sont à près de 40% des hommes de plus de 40 ans. Une statistique qui témoigne d’une cible assez réduite et éloignée de celle qui fit l’énorme succès du tout récent Ça, à savoir un public mixte essentiellement composé d’individus entre 13 et 20 ans.

Contrairement à l’analyse hollywoodienne, il n’y a pas de mouvement d’excitation transversal en faveur du film ou de son univers dans le grand public. Il faut dire que l’échec de Blade Runner 2049 arrive après un été aux airs de catastrophe stellaire pour Hollywood, qui a enregistré son plus faible taux de fréquentation sur le territoire américain depuis une vingtaine d’années, entraînement des pertes de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l’exploitation (notamment dans le réseau de salles AMC, qui a perdu plus d’un tiers de sa valeur durant l’été en bourse).

"Une place pour le film avec le clown siouplaît."

Ajoutons à cela un casting particulièrement alléchant… mais pas très bankable – Ford n’a rien fait qui surexcite le grand public depuis trop longtemps et Gosling est perçu comme un comédien de cinéma d’auteur prestigieux – et très masculin. Tandis que public, critiques, et artistes débattent vivement de la place des femmes, devant et derrière la caméra, Blade Runner pourra sembler à qui ne connaît pas son univers ou celui de Ridley Scott, comme un jeu de nerds entourés d’androïdes sexy.

Rien de tout cela ne remet en cause les qualités intrinsèques du film de Denis Villeneuve, mais ce qui se dessine comme un lourd échec au box-office pourrait bien enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de la créativité hollywoodienne en matière de films à gros budget.