Fast & Furious 9 : la réponse de Vin Diesel sur le retard du film (sans oublier son petit camarade The Rock)

Vin Diesel rappelle qui est le papa.

Décidément, il y aurait comme de l’eau dans le carbone dans la grande famille de Fast Furious. Alors que Tyrese Gibson, Roman Pearce à l’écran, est fou de rage vis-à-vis du projet de spin-off sur le duo Statham-The Rock, que la date de sortie de Fast & Furious 9 a été décalée d’un an, Vin Diesel y est allé de son petit commentaire, histoire de calmer les esprits. En grand manitou et baobab de la saga à plusieurs milliards de dollars, il a posté une photo suivie d’un commentaire pour le moins intriguant…

« La famille… Et toute sa complexité. Cette scène a été filmée à Porto Rico, je m’en rappelle comme si c’était hier. Une si belle île, les gens tellement accueillants. J’avais 43 ans cet été… et mon fils Vincent vint au monde. Une femme nommée Jan Kelly me répondait à une question que j’avais posée sur Facebook à savoir avec qui les gens aimeraient me voir travailler. Elle me disait que Dwayne serait super. Je l’ai écouté et il est devenu Hobbs.

Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations sur le retard de Fast 9… Mais ce n’est la faute de personne. L’authenticité, la famille et le plus important, la loyauté des fans ont été pris en compte durant le projet. Comme les voitures dans les Fast, la franchise a besoin de maintenance. On aura bientôt de super nouvelles à vous faire partager. »

Le message a pour obectif de rassurer mais on ne peut s’empêcher de penser à une retraite anticipée pour Baboulinet. Le film serait-il décalé le temps pour les studios de développer le spin-off, histoire d'accéler un nouveau souffle pour une saga qui commencerait à caler ? La dédicace de Vin Diesel à Dwayne Johnson viserait-elle à rappeler à ce dernier que Dom reste le chef d’orchestre et que The Rock lui doit tout ?

Sortie du Statham-The Rock en juillet 2019 et Fast 9 en avril 2020.